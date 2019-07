Grandi news per il nuovo film del franchise Thor: Love and Thunder comunicate al Comic-con di San Diego 2019. La notizia più importante riguarda sicuramente il coinvolgimento dell’attrice Natalie Portman che vestirà proprio i panni del protagonista!

Natalie Portman: la parte femminile di Thor

Poiché il franchise di Thor è stato arricchito dallo stile unico del regista Taika Waititi, combinato con i disegni colorati e stravaganti dell’artista di fumetti originale Jack Kirby, il regista tornerà a dirigere la prossima uscita del film.



Waititi ha anche rivelato che Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster, dopo aver trovato ispirazione nel fumetto del 2016 “The Mighty Thor” di Jason Aaron, Russell Dauterman e Matthew Wilson. Waititi ha spiegato:

“Quella trama è incredibile.. piena di emozione, amore e tuono, e introduce per la prima volta il femminile di Thor”

Per questo, proprio come siamo portati a credere, Natalie Portman sarà proprio la Dea del Tuono!

Bidogna ammettere che Jane Foster non ha esattamente avuto il miglior trattamento nei precedenti film. Era praticamente ridotta ad un ruolo di contorno, per niente approfondito. Dato il calibro di recitazione di Natalie Portman, è stato deludente vederla relegata ai margini in quel modo, ma pare che ora stiano facendo grandi passi verso la giusta direzione.



La storia di Jane Foster nei fumetti

Facciamo un passo indietro nel tempo e diamo uno sguardo alle origini di Jane Foster. Nella serie Thor del 2014 con otto numeri (sempre di Jason Aaron, Russell Dauterman e Matthew Wilson), Thor Odinson viene ritenuto in

Nell’ultima pagina della serie è stato rivelato che Jane Foster è quella che brandisce il martello, ma ogni volta che si trasforma in dio del tuono, la sua salute si deteriora. Le condizioni di Jane potrebbero diventare davvero straanzianti nel film, poiché Thor si trova di fronte alla possibilità di perderla ma sarà qualcosa che non può controllare.



Waititi ha detto di aver apprezzato il peso emotivo della storia, quindi non sarebbe affatto sorprendente se questa cosa entrasse a far parte del film.



Supposizioni sulla trama di Thor: Love and Thunder

A parte il mistero di Jane Foster, quale tipo di minaccia sarà così grande da aver bisogno di due Thor per affrontarlo? Dopotutto, è piuttosto scontato che Jane e Thor si allineeranno ad un certo punto nel film per combattere insieme.

Mentre le alleanze cosmiche cambiano, scoppia una guerra tra la Luce e gli Elfi Oscuri, mentre Jane nella sua forma umana è un senatore nel “Congresso dei Nuovi Mondi”. I fumetti si concentrano infatti su Malekith l’Elfo Oscuro e il suo nefasto piano per immergere i Nove Regni nel caos.



Il regista potrebbe prendere spunto da tutti questi aspetti, e da qui capiamo l’importanza del personaggio di Jane. Con la sua esperienza nel campo della scienza e della fisica insieme alla sua esperienza extraterrestre, Jane sarebbe un candidato ideale per lavorare al fianco di nuove civiltà.

Dopo varie peripezie, sappiamo dal fumetto che Jane Foster finisce per diventare l’ultima Valchiria che aiuta a trasportare le anime dei morti al Valhalla. Sarebbe un degno finale per Jane, intrecciando il suo destino con la natura stessa della mitologia asgardiana.

Queste però sono solo riflessioni e supposizioni, purtroppo però sappiamo ancora poco di certo su Thor e sul personaggio di Natalie Portman. Speriamo di ricevere presto altre news!