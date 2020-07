Collaborazione tra Dua Lipa, J Balvin e Bad Bunny: in arrivo “Un Dia (One Day)”

A sole due settimane dall’uscita del nuovo singolo “Hallucinate”, Dua Lipa sorprende il pubblico con un annuncio: è in arrivo il brano “Un Dia (One Day)” che la vedrà insieme a J Balvin e Bad Bunny.

La notizia è stata accompagnata da un breve estratto di quello che con molte probabilità sarà il video ufficiale, condiviso dai diretti interessati.

Estratto dal video di Un Dia One Day

Un brano dall’influenza latina che andrà a unire anche il mondo del rap e quello del pop. Tre nomi di spicco che ci hanno abituati a hit di successo. Dua Lipa è al momento tra le artiste più ascoltate al mondo e domina le radio con i singoli estratti dall’ultimo album “Future Nostalgia”, una verla perla di questo 2020.

J Balvin e Bad Bunny sono invece tra gli artisti più in voga sulla scena internazionale latina e per i due questa è solo l’ennesima collaborazione realizzata insieme: a partire da “I Like It”, il brano di Cardi B al progetto discografico “Oasis” dal quale sono stati estratti i singoli “Que Pretendes” e “La Canción”. I loro video vantano milioni e milioni di visualizzazioni, e oltre a essere partner lavorativi li lega anche un rapporto di profonda amicizia.

J Balvin e Bad Bunny

L’estate è oramai iniziata da un pezzo e la gara per chi si aggiudicherà il titolo di tormentone dell’anno è già nel pieno della sua corsa. Tuttavia sono certa che “Un Dia (One Day)” entrerà presto nelle nostre playlist. L’appuntamento è per venerdì, quando il brano sarà ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme digitali.