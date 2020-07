Dopo la riapertura dei cinema, a seguito del lockdown, molto lentamente si sta tornando alla normalità, e nonostante molte sale cinematografiche siano ancora chiuse, ecco quali sono i film che potrai andare a vedere in questo agosto 2020.

Oggi più che mai è importante sostenere la ripresa di un settore, quello cinematografico, finito in ginocchio per via delle conseguenze del brusco stop mondiale. Quindi, se anche tu vuoi passare una sera diversa andando al cinema, ecco i film che devi segnare in agenda.

I film al cinema dal 6 agosto 2020

High Life

Se ti piacciono i film di fantascienza, High Life è quello che fa per te. La trama parla di una nave spaziale finita alla deriva, molto lontana dal sistema solare. L’equipaggio della nave è formato da un gruppo di criminali di vario tipo, condannati all’ergastolo che però hanno visto commutata la loro pena in un eterno vagare nello spazio alla ricerca di forme di energia alternative. Dove li porterà il loro eterno errare?

Il film, diretto da Claire Denis, ha tra i suoi interpreti gli attori Robert Pattinson, Mia Goth, Juliette Binoche, Lars Eidinger e André Benjamin

Galveston

Il film parla della storia di Roy Cady, un pregiudicato che lavora per un mafioso di New Orleans. Nel momento in cui a Roy viene diagnosticata una malattia incurabile, l’uomo scappa con una giovane ragazza sconosciuta che per vivere fa la prostituta. La ragazza ha però dei segreti molto pericolosi, che i due s’impegnano a mantenere a costo della vita…

Galveston è un buon thriller, nato dalla mente dell’autore di True Detective e diretto da Mélanie Laurent (la fantastica Shoshanna di Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino). Nel cast troviamo i nomi di Elle Fanning, Lili Reinhart, Beau Bridges, Ben Foster, María Valverde.

Film in sala dall’11 agosto 2020

The Turning

Per gli amanti del genere, ecco in arrivo un horror, The Turning, adattamento cinematografico del racconto Giro di Vite di Henry James.

La protagonista della storia è una giovane tata alla quale vengono affidati due fratelli con problemi. Ma il problema più grande pare essere la casa e il luogo in cui si erge. Da ogni lato sussurri, rumori, ragni, cavalli nella nebbia, tutto diventa inquietante e spaventoso, così come le musiche e le inquadrature particolarmente inquietanti.

Il film, diretto da Floria Sigismondi, vede nel cast i nomi di Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince, Karen Egan, Mark Huberman

Film in sala dal 20 agosto 2020

Il Grande Passo

Se hai voglia di una commedia nostrana, non puoi perderti il film Il Grande Passo. I protagonisti della storia sono due fratelli Mario, che vive a Roma, e Dario nel Polesine, due persone completamente opposte, uno amante delle regole, l’altro ribelle e fuori dalle righe, uno in possesso di una ferramenta, l’altra di un vecchio casolare.

Figli dello stesso padre, ma con madre diversa, i due sono fratelli, ma completamente diversi e lontani. L’unica cosa che li unisce è il dolore per l’abbandono paterno.

Il film, diretto da Antonio Padovan, ha nel cast i nomi degli attori Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Francesco Rodere Camilla Filippi.

Little Joe

Per chi ama le storie distopiche è in arrivo il film Little Joe. La trama parla di Alice, giovane donna che lavora in un laboratorio botanico dove vengono create nuove forme di vita vegetale. Insieme ai suoi colleghi, Alice ha creato un fiore di rara bellezza e con numerose caratteristiche terapeutiche. Pare infatti che il fiore riesca a migliorare la vita di chi lo possiede e lo cura.

Per affrontare i problemi con suo figlio adolescente, Alice decide così di portare il fiore a casa con sé e chiamarlo Little Joe. In poco tempo il ragazzo cambia totalmente atteggiamento nei confronti della vita e di sua madre, e Alice scopre così che il fiore da lei creato in laboratorio ha davvero la capacità di manipolare il cervello umano.

Il film, diretto da Jessica Hausner, ha nel cast Ben Whishaw, Emily Beecham, Lindsay Duncan, Kerry Fox e Leanne Best.

Film al cinema dal 26 agosto

Tenet

Il film più atteso dell’anno è di sicuro Tenet, di Christopher Nolan, film del quale si sa veramente poco, e che da mesi ormai ci incuriosisce e ci fa impazzire di curiosità. L’unica cosa che sappiamo è che è un film di spionaggio che si svolge in sette diversi paesi. La chiave che lega le varie storie è una parola sola: Tenet.

Se anche tu sei curioso di scoprire di cosa tratterà il film di Christopher Nolan, non ti resta che recarti al cinema. Nel cast potrai vedere all’opera attori come Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, John David Washington e Aaron Taylor-Johnson.

Film in sala dal 27 agosto 2020

Quattro Vite

Una storia tutta la femminile quella che viene presentata nel film Quattro Vite. Quattro donne motlo diverse che, a poco a poco, vanno a confluire in un unico punto d’unione. La prima è una ragazzina di campagna, la seconda un’adolescente dalla vita difficile, la terza è una donna che passa da un uomo ad un altro e l’ultima la donna ideale che crede di poter sfuggire al proprio passato. Un racconto ricco di emozioni…

Il film, diretto da Arnaud des Pallières ha nel cast Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot, Vega Cuzytek e Jalil Lespert.

Cosa Resta della Rivoluzione

Siamo a Berlino, e la protagonista di questa storia è Angela, una ragazza che, come molti di noi, ha un solo grandissimo problema, quello di essere nata in un periodo di profonda depressione economica. La commedia, di matrice francese, offre spunti di riflessione molto ampi, pur restando allegra e leggera.

Il film è diretto da Judith Davis e vede nel cast a presenza di Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, Simon Bakhouche e Mélanie Bestel.

Crescendo – #Makemusicnotwar

Altro film in arrivo ad agosto è il tedesco Crescendo – #Makemusicnotwar, il film musicale che racconta le vicende di un maestro di musica che si trova impeganto a dover formare un’orchestra mettendo insieme ragazzi israeliani e ragazzi pakistani. L’impresa non sarà affatto semplice, siccome i musicisti di nazionalità così in collisione che non riescono a fare squadra e a lasciare da parte le ostilità. Riuscirà il maestro di musica nella sua impresa?

Il film, diretto da Dror Zahavi ha nel cast gli attori Gotz Otto, Daniel Donskoy, Peter Simonischek, Bibiana Beglau e Mehdi Meskar.

Il uscita il 31 agosto al cinema

Fellini degli spiriti

Per chiudere in modo speciale questo mese al cinema, non poteva mancare il documentario Fellini degli spiriti, per la prima volta infatti ci si accinge a parlare del “mondo non visto” di Federico Fellini quello legato alla spiritualità, all’esoterismo e alla magia.

Per Fellini il “mondo non visto” era materia di eterna ricerca, ricerca di un senso che sfuggiva agli sguardi più veloci e disattenti attardandosi invece sulle cose nascoste, misteriose, all’eterna ricerca di nuove possibilità e di sbocchi illuminanti per la mente e per la fantasia. Tutta la magia e l’emozione dello sguardo felliniano in un documentario diretto da Selma Dell’Olio e distribuito da Nexo Digital. Un film che è una vera perla rara, capace di incantare quanti hanno amato Federico Fellini e il suo particolare ed indimenticabile modo di fare cinema. Attenzione però. sarà nelle sale solo il 31 agosto e 1 e 2 settembre!

E tu quale film andrai a vedere questo mese? Ce n’è qualcuno che ti incuriosisce particolarmente? Io sono molto curiosa di vedere Tenet. Fammi sapere invece quale film vorresti vedere tu lasciando un commento qui sotto.