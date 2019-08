I 5 Seconds of Summer si avvicinano sempre di più al mondo del pop industriale con il nuovo singolo ‘Teeth‘, di cui il video – che non si può descrivere con altro che dark e inquietante – è disponibile da ieri, 22 agosto 2019. Diretto da Thibaut Duverneix, il video – che in poche ore ha già superato un milione di visualizzazioni – vede i nostri cantanti trasformarsi in cavie da laboratorio.

“Teeth” si avvicina estremamente tanto al rock industriale che ha già ispirato la bellissima ‘Easier‘, di cui i 5SOS hanno da poco rilasciato una nuova versione remix con Charlie Puth.

Questa volta Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood e Ashton Irwin si sono uniti a Tom Morello, di cui si possono sentire gli assoli con la chitarra per la lunghezza di tutta la canzone. Prodotta da Andrew Watt e Louis Bell, la band ha scritto il pezzo in collaborazione con Ryan Tedder and Ali Tamposi.

“Teeth è arrivata dopo uno o due mesi in cui ci siamo impegnati nello scrivere per cercare di essere un passo avanti a Youngblood,” ha raccontato Hemmings. “Rappresenta un momento difficile della mia vita e il testo della canzone lo riflette in maniera chiara. Racconta a forma di canzone cosa sto passando nella mia relazione. Musicalmente, è un passo avanti rispetto a Easier e abbraccia pienamente il suono e il ritmo industriali.”

Significato di ‘Teeth’ dei 5 Seconds of Summer

La canzone descrive nel dettaglio una relazione tossica, all’interno della quale si può intuire che un compagno o una compagna non sono completamente onesti con l’altra persona. A volte si comportano come una persona da sposare, altre volte invece sono imprevedibili!

“Fight so dirty but you love so sweet/Talk so pretty but your heart got teeth/Late night devil put your hands on me/And never, never, never, ever let go,” canta Luke Hemmings durante il ritornello.

“Litighi in modo così meschino ma il tuo amore è così dolce/ parli in maniera così carina ma il tuo cuore ha i denti/ Diavolo della notte, metti le mani su di me/ E non lasciarmi mai, mai, mai andare” Dal testo di ‘Teeth’

Nel video diretto da Duverneix, la band è ritratta in un laboratorio dove vengono dati loro dei potenti sedativi. Da qui cominciano ad avere delle allucinazioni, durante le quali cercano disperatamente di scappare dall’esperimento – immaginario o reale – nel quale si sono ritrovati.

‘Teeth’ fa inoltre parte della colonna sonora della terza stagione di 13 Reasons Why, disponibile su Netflix da domani, venerdì 23 agosto.

Potete vedere il video di Teeth all’inizio dell’articolo, mentre di seguito trovate il testo e la traduzione.

Cover di ‘Teeth’ – 5SOS

Testo di ‘Teeth’ dei 5 Seconds of Summer

Some days, you’re the only thing I know

Only thing that’s burning when the nights grow cold

Can’t look away, can’t look away

Beg you to stay, beg you to stay, yeah

Sometimes, you’re a stranger in my bed

Don’t know if you love me or you want me dead

Push me away, push me away

Then beg me to stay, beg me to stay, yeah

Call me in the morning to apologize

Every little lie gives me butterflies

Something in the way you’re looking through my eyes

Don’t know if I’m gonna make it out alive

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Some days, you’re the best thing in my life

Sometimes when I look at you, I see my wife

Then you turn into somebody I don’t know

And you push me away, push me away, yeah

Call me in the morning to apologize

Every little lie gives me butterflies

Something in the way you’re looking through my eyes

Don’t know if I’m gonna make it out alive

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Blood on my shirt, rose in my hand

You’re looking at me like you don’t know who I am

Blood on my shirt, heart in my hand

Still beating

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Fight so dirty, but your love so sweet

Talk so pretty, but your heart got teeth

Late night devil, put your hands on me

And never, never, never ever let go

Teeth

Teeth

Teeth

Never, never, never ever let go

Traduzione di ‘Teeth’ dei 5 Seconds of Summer

Certi giorni, sei l’unica cosa che so

l’unica che sta bruciando quando le notti diventano fredde

non riesco a guardare da un’altra parte, non riesco a guardare da un’altra parte

ti imploro di restare, ti imploro di rimanere, yeah

a volte sei un’estranea nel mio letto

non so se mi ami o se mi vuoi morto

spingimi via, spingimi via

poi implorami di restare, implorami di restare, yeah

Chiamami di mattina per chiedere scusa

ogni piccola bugia mi dà le farfalle

c’è qualcosa nel modo in cui mi guardi negli occhi

non so se riuscirò ad uscirne vivo

Combatti in modo sporco, ma il tuo amore è così dolce

parti in modo così gentile, ma il tuo cuore ha i denti

un diavolo notturno, metti le tue mani su di me

e mai mai, non lasciarmi mai andare

combatto in modo sporco, ma il tuo amore è così dolce

parti in modo così gentile, ma il tuo cuore ha i denti

un diavolo notturno, metti le tue mani su di me

e mai mai, non lasciarmi mai andare

mi chiami di mattina per chiedere scusa

ogni piccola bugia mi fa venire le farfalle

c’è qualcosa nel modo in cui mi guardi negli occhi

non so se riuscirò ad uscirne vivo

Combatti in modo sporco, ma il tuo amore è così dolce

parti in modo così gentile, ma il tuo cuore ha i denti

un diavolo notturno, metti le tue mani su di me

e mai mai, non lasciare mai andare

combatto in modo sporco, ma il tuo amore è così dolce

parti in modo così gentile, ma il tuo cuore ha i denti

un diavolo notturno, metti le tue mani su di me

e mai mai, non lasciare mai andare

C’è sangue sulla mia maglietta, una rosa nella mia mano

mi stai guardando come se non mi conoscessi

c’è sangue sulla mia maglietta, ho il cuore in mano

che continua a battere

Combatti in modo sporco, ma il tuo amore è così dolce

parti in modo così gentile, ma il tuo cuore ha i denti

un diavolo notturno, metti le tue mani su di me

e mai mai, non lasciare mai andare

combatto in modo sporco, ma il tuo amore è così dolce

parti in modo così gentile, ma il tuo cuore ha i denti

un diavolo notturno, metti le tue mani su di me

e mai mai, non lasciare mai andare

denti denti denti

non lasciarmi mai, mai, mai andare