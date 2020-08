Travis Scott ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “The Plan”. L’uscita del brano era stata annunciata lo scorso 19 agosto dal rapper texano, che aveva anticipato la sua collaborazione con il regista britannico Christopher Nolan per il suo ultimo film. “The Plan” infatti sarà la colonna sonora di “Tenet”, una storia proiettata in futuro prossimo, dove Nolan immagina lo scenario di una guerra mondiale con l’aiuto di alcuni attori rinomati in ambito internazionale come Robert Pattinson, John David Washington ed Elizabeth Debicki. “Tenet”, dopo l’esperienza e il successo di Dunkirk, vede il registra britannico cimentarsi nuovamente nella narrativa del cinema di guerra.

Parlando dell’ultimo film di Nolan, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 agosto, Travis Scott ha dichiarato:

“Non saprei come spiegarlo. Dovete letteralmente vederlo. È molto entusiasmante”.

Anche Nolan ha rilasciato parole di elogio per il rapper texano:

“La sua voce è stata l’ultimo pezzo di un puzzle lungo un anno. Le sue intuizioni sul sistema musicale e narrativo che io e il compositore Ludwig Göransson stavamo costruendo sono state immediate, perspicaci e profonde”.

Il brano racconta la storia di un protagonista che si trova a vivere una vita all’insegna delle difficoltà quotidiane. Egli deve affrontare la realtà e trovare in ogni modo gli escamotage per sopravvivere agli ostacoli che gli si presentano.

Nel 2018 Travis Scott ha dato alle stampe il suo ultimo album, “Astroworld”, e ha pubblicato numerosi singoli collaborativi, come gli “CHopstix” con Schoolboy Q, “Power is Power” con SZA e The Weeknd, “Antisocial” con Ed Sheeran, ”TKN” con Rosalia e “Wash Us in the Blood” con Kanye West.



Testo di “The Plan”

[Chorus]

You don’t know where we stand

It’s true

Know the plan

[Verse 1]

Last time I wrecked it, last time I whipped around

Last time I did the whippets (Yeah), last time I live reverse (Yeah, yeah, ooh)

Pull up ’round, hit the reverend (Yeah), last time I hit your crib (Yeah)

Last time there was no tenants (Ooh, ooh)

I done went back in myself, felt like Hell

Fuck, I risked it, patience sell (Yеah)

Found you livin’, know you thrillin’, not for sinnin’ (Yeah)

How I got my stripes in business, backin’ out in thе street (Yeah)

What is wild, let it be, ragers out, gotta eat (Yeah)

Not a vibe (Yeah), but a wave, with the sound by the way

Count it down, by the days (Ooh)

To myself, know they wicked, with the moves (Ooh, ooh)

I’m drinkin’, off the juice, know I’m drinkin’

I be smooth, then I lose it, yeah, yeah now

[Chorus]

You don’t know where we stand (Yeah, yeah, yeah, yeah)

It’s true (Yeah, yeah)

Know the plan

[Verse 2]

Close the opera

Hear the red and blue outside, I think our option’s up

I recrossed it ‘round the map, I had to line it up

I be swervin’ on the waves, it’s like a line of us (Yeah, yeah)

Move in ‘verse on my turf, I’m outta line, I put in work

I draw the line and cross it first

I need the time, I need the search

It’s just like wine, it make it worse

Skrrt, skrrt in the ‘Vert, skrrt, skrrt

Ride on land, Boeing jet, make it land

In slow motion when I dance

In your eyes I see your trance

I run away and then you prayin’ (Yeah)

If I show the hideaway would you hide out and let it blam? (Yeah, yeah)

Ain’t no time, I’m facin’ scams, nah, nah (Yeah)

[Chorus]

You don’t know where we stand (Yeah, yeah, yeah, yeah)

It’s true (Yeah, yeah, ooh-ooh, ooh)

Ooh

[Ritornello]

Non sai a che punto siamo

È vero

Conosci il piano

[Strofa 1]

L’ultima volta che l’ho distrutto, l’ultima volta che sono andato in giro

L’ultima volta che ho fatto i whippet(Sì), l’ultima volta che vivo al contrario (Sì, sì, ooh)

Tirati su, colpisci il reverendo (Sì), l’ultima volta che ho colpito la tua culla (Sì)

L’ultima volta non c’erano inquilini (Ooh, ooh)

Sono tornato in me stesso, mi sono sentito come all’inferno

Cazzo, ho rischiato, la pazienza vende (Sì)

Ti ho trovato a vivere, so che sei eccitante, non per aver peccato (Sì)

Come ho mi sono messo in affari, facendo marcia indietro per la strada (Sì)

Ciò che è selvaggio, lascia che sia, si arrabbia, devi mangiare (Sì)

Non una vibrazione (Sì), ma un’onda, con il suono comunque

Conto alla rovescia, di giorno in giorno (Ooh)

A me stesso, so che sono malvagi, con le mosse (Ooh, ooh)

Sto bevendo, fuori dal succo, so che sto bevendo

Sono tranquillo, poi lo perdo, sì, sì ora

[Ritornello]

Non sai dove siamo (Sì, sì, sì, sì)

È vero (Sì, sì)

Conosci il piano

[Strofa 2]

Chiudi l’opera

Ascolta il rosso e il blu fuori, penso che la nostra opzione sia all’altezza

L’ho riattraversato intorno alla mappa, ho dovuto allinearlo

Sterzo sulle onde, è come una linea di noi (Sì, sì)

Muoviti in versi sul mio terreno, sono fuori linea, mi metto al lavoro

Traccio la linea e la attraverso per prima

Ho bisogno di tempo, ho bisogno della ricerca

È proprio come il vino, peggiora le cose

Skrrt, skrrt nel ‘Vert, skrrt, skrrt

Cavalca sulla terra, Boeing, fallo atterrare

Al rallentatore quando ballo

Nei tuoi occhi vedo la tua trance

Io corro via e poi tu preghi (Sì)

Se mostro il nascondiglio, ti nasconderesti e lasceresti che biasimasse? (Si si)

Non c’è tempo, sto affrontando truffe, nah, nah (Sì)

[Ritornello]

Non sai dove siamo (Sì, sì, sì, sì)

È vero (Sì, sì, ooh-ooh, ooh)

Ooh