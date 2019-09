La domenica ci piace rispolverare vecchie hit musicali. Rescue Me è uno dei singoli più importanti dei OneRepublic degli ultimi anni e farà parte del 5° album in studio della band, che uscirà nel 2020. Da allora, Ryan Tedder & Co. hanno interrotto un paio di collaborazioni, senza però annullare il rilascio del secondo singolo del disco M.I.A.

“Mi mancano tutte le volte che siamo stati insieme, non posso dimenticare ciò che non può tornare”, canta Ryan in un verso. “E non puoi trovarlo in un’altra occasione, lui non è il tuo amore.”

La canzone affronta una relazione finita male, ma tra la coppia esiste ancora una connessione.

“Non mi interessa cosa hai pensato prima. Sarò lì ogni volta che mi chiamerai.”

Questo ci porta al lungo ritornello che eseguono tutti insieme. “Mi salveresti? Mi riprenderai? Accetteresti la mia chiamata quando inizio a impazzire?”

Gli OneRepublic a Città del Messico

Il significato di Rescue Me

In Rescue Me il cantante dei OneRepublic ricorda i bei momenti che lui e la sua ex ragazza condividevano nella loro ormai defunta storia d’amore. Anzi, desidera moltissimo riportare le cose come ai vecchi tempi perché i due “si preoccupano l’uno dell’altra” e vorrebbe ristabilire una relazione con lei.

Ciò diventa evidente quando nella canzone dice all’ex fidanzata che potrà sempre fare affidamento su di lui. O come dice lui, è lì per “salvarla” qualora fosse necessario. Ma anche alla fine del secondo verso invita la ex ragazza a “chiamarlo” e di non “chiamare mai un altro ragazzo”, il che implica una forte gelosia nei confronti dell’ex.

Tuttavia, questi sentimenti sono pieni di dubbi. Eppure, nonostante alcune domande che si pone, è chiaro che è ancora profondamente innamorato della sua ex ragazza. E la sua ex fidanzata? Prova le stesse cose per lui? La risposta a questa domanda non è chiara in Rescue Me.

Qualche curiosità su Rescue Me

Rescue Me è stato rilasciato ufficialmente il 17 maggio 2019.

Brent Kutzle e Ryan Tedder, entrambi dei OneRepublic, hanno scritto questo brano. Hanno anche prodotto la canzone insieme al produttore discografico Tyler Spry .

. Rescue Me è il primo singolo inedito rilasciato dai OneRepublic nel 2019.

I OneRepublic nel video di Rescue Me

Il video musicale di Rescue Me

Il video musicale di Rescue Me è stato diretto da Christian Lamb e vede protagonista Cody Bingham. Cody è un bambino inseguito da un branco di bulli mascherati. Riuscirà però ad annientarli con la sua arma segreta. Per capire di cosa si tratta guardate il video musicale… se non l’avete mai visto. E se l’avete già visto rivedetelo, ne vale la pena.

La traduzione del testo di Rescue Me

Mi salveresti?

Mi copriresti le spalle?

Ascolteresti il mio richiamo quando inizierò a sentirmi male?

Mi salveresti?

Mi salveresti?

Mi salveresti quando sarò da solo?

Quando avrò bisogno del tuo amore,

e se ho bisogno del tuo aiuto,

mi salveresti?

mi salveresti?

Non parliamo più come prima,

bottiglie rotte, porte che fanno rumore,

ma ci interessa ancora tutto il resto,

ammetti che ci interessa tutto il resto.

So che la vita ci ha allontanati,

ma sogno ancora i giorni felici trascorsi insieme,

quando ci interessava tutto il resto,

vivevamo per tutto il resto.

Ma inizio a chiedermi, chiedermi,

se stessi crollando, crollando

Mi salveresti?

Mi copriresti le spalle?

Ascolteresti il mio richiamo quando inizierò a sentirmi male?

Mi salveresti?

Mi salveresti?

Mi salveresti quando sarò da solo?

Quando avrò bisogno del tuo amore,

e se ho bisogno del tuo aiuto,

mi salveresti?

Mi salveresti?

Sì, mi manca il tempo passato insieme,

non posso dimenticare ciò che non puoi restituire

e che non puoi trovare in nessun altro.

Caro, il tempo non ti è amico.

Non mi interessa ciò che pensavi prima,

sarò lì ogni volta che mi chiamerai,

non hai bisogno di chiamare qualcun altro,

non ne hai bisogno.

Ma inizio a chiedermi, chiedermi,

se stessi crollando, crollando

Mi salveresti?

Mi copriresti le spalle?

Ascolteresti il mio richiamo quando inizierò a sentirmi male?

Mi salveresti?

Mi salveresti?

Mi salveresti quando sarò da solo?

Quando avrò bisogno del tuo amore,

e se ho bisogno del tuo aiuto,

mi salveresti?

Mi salveresti?

Mi salveresti?

Mi copriresti le spalle?

Ascolteresti il mio richiamo quando inizierò a sentirmi male?

Mi salveresti?

Mi salveresti?

Mi salveresti quando sarò da solo?

Quando avrò bisogno del tuo amore,

e se ho bisogno del tuo aiuto,

mi salveresti?

Mi salveresti?