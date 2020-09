Oggi è ufficialmente l’equinozio d’Autunno! Eh sì, con l’anno bisestile abbiamo avuto la possibilità di dire addio all’estate un giorno più tardi, e se da un lato questo sicuramente ci rattrista molto, dall’altro siamo pronti a scoprire cosa ci riserverà questo periodo dell’anno a livello musicale.

Summer has come and passed, the innocent can never last, wake me up when September ends… I Green Day avevano capito tutto già nel 2005

Ma in particolare oggi per dare il benvenuto alla nuova stagione in grande stile abbiamo deciso di condividere una fantastica playlist che contiene tutte quelle canzoni che gridano “autunno” da ogni poro. Sapete infatti che tormentone fa rima con l’estate: ogni periodo dell’anno ha la sua playlist perfetta e oggi vogliamo condividere con voi quella che per noi si sposa perfettamente con l’autunno.

Per noi l’autunno vuol dire pioggia, coperte, cuscini e foglie che cadono, ma anche e soprattutto addii e nuovi inizi. Le tematiche leggere e spensierate della stagione estiva lasceranno sempre di più lo spazio all’introspezione emotiva di brani più introspettivi, contrassegnati da un unico grande tema, la nostalgia.

Alcune canzoni sono perfette per le atmosfere autunnali, da ascoltare mentre passeggiamo tra le foglie che cadono o in un giorno di pioggia

Nella playlist che vi proponiamo ne troverete di tutti i gusti: passerete dal ritmo soul ed R&B di Etta James con la sua “Stormy Weather” (1960) a uno dei classici italiani per eccellenza, “Scende la Pioggia” di Gianni Morandi, passando per un grande singolo che a nominarlo ci fa venire in mente subito l’autunno, “Wake me up when september ends” (2005) dei Green Day. Non può mancare la recentissima “22 Settembre”, nuovo singolo uscito oggi del cantante Ultimo.

Per voi quale canzone rappresenta al meglio l’autunno? Fatemi sapere nei commenti!

E ora tenetevi pronti, vi lascio alla Playlist: