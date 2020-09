La notizia era nell’aria da un po’, e infatti ve ne avevamo parlato già qualche mese fa, ora arriva la conferma ufficiale: Gomorra 5 sarà la stagione finale della serie tv campione d’incassi. Si chiuderà qui il racconto delle vicissitudini della famiglia Savastano e compagnia, e a confermarlo è stato proprio Sky, che ne ha parlato in conferenza stampa.

Forse i fan più accaniti non saranno entusiasti di questa notizia, ma c’è da dire che il più delle volte le serie tv protratte per lungo tempo perdono la loro forza iniziale, e una serie di successo come Gomorra merita di finire in modo dignitoso.

Le dichiarazioni su Gomorra 5, la stagione finale

A parlare del viaggio finale di Gomorra sono stati anche due degli attori protagonisti, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, ossia gli interpreti di Ciro Di Marzio e Genny Savastano.

Marco D’Amore, in primis, ha voluto dedicare sui social un saluto e un pensiero al suo collega. Ecco le sua parole:

Oggi l’annuncio ufficiale… siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro @salvatoreesposito bellezza e malinconia infinita ma tanto, anche alla fine Marco D’Amore

Salvatore Esposito non è stato di meno, dedicando al lungo lavoro degli ultimi anni un pensiero pieno di riconoscenza e affetto:

Sarà il viaggio conclusivo di questa storia che vede questi protagonisti che chiuderanno un cerchio. Per noi attori è stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato per quanto possibile oltre le nostre possibilità Salvatore Esposito

Non resta che aspettare notizie sulla data d’uscita ufficiale di Gomorra 5, nel frattempo potremmo tutti fare un ripasso delle prime quattro stagioni…

E tu cosa ne pensi? Come finirà secondo te Gomorra 5? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.