Nonostante la situazione mondiale legata al Covid-19, il molto atteso prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, tiene fede alla sua tabella di marcia e promette di arrivare entro il 2022.

Di cosa parlerà e di quanti episodi sarà composto è già noto da tempo, e ne avevamo parlato in modo approfondito già diversi mesi fa, ma ora le ultime notizie tendono a confermare l’arrivo della prima stagione entro il 2022, essendo già in questo momento in atto i casting.

Restiamo fiduciosi e incrociamo le dita!

Martin scriverà qualche episodio di House of the Dragon?

Sappiamo già che House of the Dragon sarà basato sul libro Fire & Blood, di George RR Martin, e parlerà della storia dei Targaryen 300 anni prima dei fatti narrati in Game of Thrones, ma la domanda che assilla tutti è: Martin avrà spazio negli script della serie tv?

Al momento pare non sia ancora confermato nulla, ma lo stesso scrittore ha voluto confermare di essere il produttore esecutivo della serie, e di essere interessato a scrivere qualche episodio (come è successo anche nelle prime stagioni di Game of Thrones) ma non prima di aver finito il prossimo libro della sua saga.

Ecco le parole di Martin:

Mi aspetto di essere coinvolto nel progetto in una certa misura e, chissà, se le cose vanno come devono andare, potrei anche essere in grado di scrivere alcuni episodi, come ho fatto per le prime 4 stagioni di Game of Thrones. Ma non prenderò in mano nessuno script fino a quando non avrò finito e consegnato “Winds of Winter”. L’inverno sta ancora arrivando e il libro resta la mia priorità, anche se mi piacerebbe scrivere un episodio di House of the Dragon… George RR Martin

Ad ogni modo restiamo in attesa di conoscere la data d’uscita precisa di House of the Dragon, considerando che non sarà prima del 2022.

