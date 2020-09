Tra poco più di un anno, nell’ottobre 2021, l’attore Tom Cruise insieme a Doug Liman partiranno per un progetto a dir poco ambizioso: il primo film nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A confermare la cosa è anche la NASA che ha comunicato di essere coinvolta nella progetto.

Iniziano quindi i primi preparativi per questo evento senza precedenti per la storia del cinema, che per la prima volta lascia letteralmente il pianeta Terra per girare tra le stelle del nostro universo.

I primi dettagli sul film di Tom Cruise nello spazio

Al momento non si sa molto circa il film e la sua trama, e non si conosce nemmeno il titolo. Il progetto è davvero ambizioso, e si inserirà nel programma affidato al comandante Michael Lopez-Alegria della NASA che piloterà la stazione spaziale commerciale di Axiom per quella che viene definita una “missione turistica”. Il tutto avverrà tra il 2021 e il 2023.

Tra i vari viaggi previsti, è stato inserito anche lo “SpaceX Crew Dragon Axiom Tourist flight” ossia quello di Tom Cruise, insieme al regista Doug Liman e un altra persona che potenzialmente potrebbe essere un operatore o un altro componente del cast.

I produttori del film sono gli stessi Cruise e Liman, per un budget che oscilla sui 200 milioni di dollari. Il guadagno di Tom Cruise invece sarà tra i 30 e i 60 milioni, secondo alcune fonti interne all’organizzazione.

Purtroppo per il momento non si sa molto altro, ma siamo sicuri che, essendo un evento più unico che raro, diventerà un vero caso mediatico. Speriamo di avere presto altre notizie al riguardo. Intanto è bene sottolineare che il progetto nello spazio non ha nulla a che fare con il franchise di Mission: Impossible che arriverà nei cinema per il mese di novembre 2021.

