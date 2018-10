Il gruppo virtuale dei Gorillaz si è esibito al loro Damon Dayz Festival, lo spettacolo organizzato dal gruppo stesso al Pico Rivera Sports Arena & Grounds di Los Angeles.

Durante il concerto, Damon Albarn ha eseguito un brano dei Blur, seguito dal compagno di gruppo Graham Coxon. Il brano è Song 2, guarda l’esibizione qui di seguito:

Un intro elettronico da parte del frontman e dopo energia pura sul palco e tra il pubblico. Tanti i brani storici della band, molti ospiti speciali e collaborazioni: George Benson è stato tra gli artisti jazz & soul che ha contribuito alla realizzazione di Humility, e si è esibito dal vivo per la prima volta.

Damon Albarn, parlando del tour, ha affermato:

Dovremmo aspettare davvero così tanto prima di rivederli sul palco?

Il musicista ha anche aggiunto l’ipotesi del tour in ologramma, con i membri del gruppo in virtuale, ed effettivamente è:

I Gorillaz, durante lo spettacolo, hanno suonato:

M1 A1 (con “Lil’ Dub Chefin” Outro)

Tranz

Last Living Souls

Rhinestone Eyes

Tomorrow Comes Today

Every Planet We Reach Is Dead

19-2000

Humility (con George Benson)

Superfast Jellyfish (con De La Soul)

On Melancholy Hill

El Mañana

Fire Flies

Broken (con Hypnotic Brass Ensemble)

Strobelite (con Peven Everett)

Andromeda (con DRAM)

Hollywood (con Jamie Principle)

Garage Palace (con Little Simz)

Stylo (con Peven Everett) (con Bootie Brown)

Dirty Harry (con Bootie Brown)

Feel Good Inc. (con De La Soul)

Souk Eye

Plastic Beach

Encore:

Lake Zurich

Sweepstakes (con Hypnotic Brass Ensemble)

Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?) (con Leider Chapotin)

Kids With Guns

Song 2 (cover dei Blur) (con Graham Coxon)

Clint Eastwood

Don’t Get Lost in Heaven

Demon Days