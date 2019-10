Inizia a delinearsi il cast della serie tv de Il Signore degli Anelli. Uno dei personaggi verrà interpretato da un volto noto di Game of Thrones!

La serie tv de Il Signore degli Anelli è ancora in fase di realizzazione, ma sta già ottenendo paragoni con Game of Thrones. Primo tra tutti, il paragone che non può mancare è quello che riguarda il genere fantasy; da oggi però un altro elemento unirà i due universi, un membro del cast!



Accanto all’elemento fantasy e a un consulente della serie, il prodotto Amazon Video ora ha un’altra cosa in comune con la serie HBO, ossia una delle sue star.

Il cast della serie de Il Signore degli Anelli



Ad entrare a far parte del cast de Il Signore degli Anelli è Joseph Mawle, conosciuto come Benjen Stark di Game of Thrones, che ha firmato per l’adattamento di Tolkien come cattivo principale della storia.



Pare che l’attore interpreterà il ruolo di Oren accanto a Will Poulter, che nella serie interpreterà il protagonista Beldor e a Markella Kavenagh nel ruolo di Tyra



La nuova serie dovrebbe iniziare la produzione nei prossimi mesi in Nuova Zelanda, lì dove è stata realizzata la trilogia del film originale, con eventi che si svolgono durante la Seconda Era, ossia prima dei fatti raccontati nel film di Peter Jackson.



Per il momento non si sa molto altro riguardo a possibili altri attori che faranno parte del cast, ma di sicuro c’è molta curiosità per quanto riguarda l’attore che andrà ad interpretare Gandalf. Lo stregone, infatti, sarà di sicuro parte della storia, ma questa volta difficilmente avrà il volto di Ian McKellen.

Intanto siamo molto contenti della presenza di Joseph Mawle, attore che non abbiamo visto molto in Game of Thrones, ma che ad ogni modo è rimasto impresso nei cuori dei fan. Le aspettative restano molto alte.

E tu cosa pensi del cast della serie tv de Il Signore degli Anelli? Ti piace Joseph Mawle? Facci sapere con un commento.