Jared Leto ha interpretato l’iconico ruolo di Joker nel film “Suicide Squad”, ma il regista lo verrà di nuovo anche per il futuro film?

Il film di “Suicide Squad” avrà un sequel, ma un attore potrebbe non fare ritorno. Stiamo parlando di Jared Leto, che nel primo film ha interpretato il famigerato ruolo del villain Joker, al fianco della bella Margot Robbie, la sua Harley Quinn.

Quest’ultima è stata confermata infatti nel suo ruolo, che riprenderà dopo il film a lei completamente dedicato in uscita il prossimo anno, “Birds of Prey“. Insieme a lei, confermata anche Viola Davis, attrice premio Oscar conosciuta principalmente per il suo ruolo di Annalise Keating nella serie TV “How to get away with Murder“, che riprenderà il ruolo di Amanda Waller.

Il trailer ufficiale di “Birds of Prey”, cui protagonista è Harley Quinn (Margot Robbie)

Sembra quindi che all’appello manchi niente poco di meno che Jared Leto.

Che il motivo sia da ricercare nel recente film “Joker“, nel quale a interpretarlo è Joaquin Phoenix, al quale naturalmente il Joker di Leto è stato inevitabilmente paragonato? Il regista scelto per il sequel di “Suicide Squad“, James Gunn, che ha diretto inoltre la saga di “Guardians of The Galaxy” ha risposto alla domanda.

Infatti, un follower ha chiesto direttamente al regista come possa giustificare un sequel di “Suicide Squad” in cui Joker non è presente (“How can you justify a Suicide Squad movie, that does not have a Joker in it?”)

E James Gunn ha scritto come risposta su una sua Instagram Story:

“No one but me and few others know all the characters in the movie, but if the Joker isn’t in the film, I don’t think it would be strange as he isn’t a part of Suicide Squad in the comics”. “Nessuno a parte me e pochi altri sanno che personaggi ci saranno nel film, ma se il Joker non dovesse esserci, non credo sarà strano in quanto nei fumetti lui non fa parte della Suicide Squad”.

Ecco la storia pubblicata su Instagram del regista James Gunn

Sembra quindi che il regista abbia le idee chiare: per lui non rappresenterebbe un problema la mancanza di Jared Leto come Joker nel sequel di “Suicide Squad”.

Gunn lavorerà inoltre al film Marvel “Guardiani della Galassia Vol. 3“, non appena avrà finito con il sequel di “Suicide Squad”.

Il sequel arriverà nei cinema fra due anni, ad Agosto 2021. Nel frattempo possiamo però goderci il famigerato “Joker” di Todd Philips, che sta andando alla grande, sia per quanto riguarda il botteghino sia in termini di critica.

