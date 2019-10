A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Oct 21, 2019 at 8:22pm PDT

Con un breve video, che vi mostreremo qui in basso, Nicki Minaj ha annunciato di essersi sposata, dopo aver annunciato, soltanto poche settimane fa, di voler lasciare il mondo della musica per dedicarsi alla famiglia. Il lieto evento viene suggerito tramite immagini di tazze con scritto “Mr.” e “Mrs.” e un berretto con la parola “Bride”.

