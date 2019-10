Di una cosa siamo certi, ci sarà da piangere: ecco l’analisi del trailer finale di Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Il prossimo 18 dicembre il capitolo finale di una delle saghe più famose e longeve della storia del cinema arriverà nelle sale cinematografiche italiane: Star Wars – L’ascesa di Skywalker. Dopo 42 anni dall’uscita del primo film, ecco che la storia arriva al suo ultimo tassello, anticipato oggi dall’ultimo commovente trailer. Ecco cosa possiamo carpire da un’attenta analisi del trailer finale del film.

Analisi del trailer di Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Impossibile non emozionarsi guardando questo trailer finale di Star Wars – L’ascesa di Skywalker, nel film infatti, rivedremo molti dei personaggi storici, e la commozione da “ultimo saluto” è dietro l’angolo per tutti i fan più emotivi.

Ad ogni modo, evitando il più possibile gli inevitabili risvolti emotivi, proviamo a fare un’analisi del trailer di Star Wars – L’ascesa di Skywalker, in modo da carpirne gli aspetti più importanti.

In questo trailer ci sono due cose principali da capire:

La Forza sta riunendo Rey e Kylo per creare equilibrio

Bilanciare la forza è stato un tema centrale in tutta la saga di Star Wars.



Nella trilogia prequel, l’Ordine Jedi pensava all’equilibrio come la necessità di eliminare tutte le presenze della loro controparte del lato oscuro, i Sith. Il dogma e l’impegno dei Jedi per il dominio portarono la Forza a creare un equilibrio sotto forma di un Impero che li avrebbe spazzati via.



Quindi, con Darth Vader e l’imperatore Palpatine al comando della galassia mentre, Obi-Wan Kenobi e Yoda si nascosero in esilio, la Forza portò due gemelli Skywalker nel mondo, Luke e Leia. Ancora una volta due presenze oscure contro due della luce.



Equilibrio: questo è sempre stato il tema centrale per tutta la saga di Star Wars. Nei precedenti capitoli della saga, Kylo Ren e Rey sono finiti in rotta di collisione, ma attraverso una dinamica abbastanza articolata: Sono attratti l’uno dall’altro e nessuno dei due capisce il perché. Kylo è tentato di tornare alla luce, mentre Rey è alle prese con la paura di un richiamo all’oscurità.



Rey ha tentato di aiutare Kylo in The Last Jedi e strapparlo all’oscurità, ma dopo una fantastica lotta contro alcune guardie armate, Kylo ha assassinato il suo capo e ha deciso di prendere il suo posto allontanandosi di nuovo dalla luce.



Kylo potrebbe non essere mai riscattato, ma ciò che è chiaro è che vuole abbattere il costrutto esistente di luce contro oscurità, Sith contro Jedi e così via. Una singola inquadratura nel trailer mostra Rey e Kylo che stanno distruggendo un mantello che regge la maschera rovinata di Darth Vader, apparentemente in collaborazione.



Vedremo finalmente compiersi l’agognato equilibrio?

Palpatine è tornato

“Ho tanto atteso, e ora essere venuti insieme sarà la vostra rovina“, questa è la frase che udiamo distintamente a metà del trailer. Capiamo così che Palpatine è tornato!



Se consideriamo gli episodi I-IX di Star Wars come un’unica grande storia, il conflitto centrale è stato scatenato dalla promessa di Palpatine ad Anakin Skywalker di aver imparato a sconfiggere la morte e di condividere quella conoscenza.

Alcuni Jedi sono stati in grado di trascendere la morte diventando un tutt’uno con la Forza ed emergendo come ciò che chiamiamo “fantasmi della Forza”. Possono apparire ovunque e offrire una guida a chi è nel bisogno.



Ora potremmo arrivare a scoprire come Palpatine sia riuscito ad aggirare la morte e tornare in campo.



Per il momento, non possiamo capire altro. Non saranno più rilasciati trailer e mancano meno di due mesi a quando il film arriverà nelle sale. Lo aspettiamo con ansia.



E tu che idea ti sei fatto di questo ultimo capitolo di Star Wars? Facci sapere nei commenti.