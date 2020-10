Anche per il mese di novembre 2020 sono in arrivo molti film al cinema. Nonostante le limitazioni imposte dall’attuale situazione pandemica, che in questo periodo sta mettendo a dura prova le sale cinematografiche, il settore cerca di resistere alla crisi, offrendo una vasta scelta di titoli in sala.

Proprio per sostenere i cinema e opporsi alle inesorabili chiusure, ecco i titoli che vi consigliamo di andare a vedere nel mese di novembre. Ce n’è per tutti i gusti!

Film in uscita al cinema dal 2 novembre 2020

I Am Greta: Una Forza della Natura

Primo titolo del mese è quello del documentario dedicato a Greta Thumberg I Am Greta: Una Forza della Natura diretto da Nathan Grossman, la storia della quindicenne che si è fatta conoscere in tutto il mondo per il suo attivismo in favore dell’ecologia e della questione climatica che rischia di distruggere il nostro mondo.

In modo molto dettagliato il documentario svedese racconta la storia di Greta sin dall’inizio, cioè da quando la ragazzina ha iniziato a saltare la scuola per sedersi a protestare fuori dal parlamento e a portare all’attenzione di tutti il problema climatico mondiale prima che diventi irrimediabilmente troppo tardi per poter rimediare. Un documentario attuale e molto interessante.

In uscita al cinema dal 3 novembre

La Vita Davanti a Sé

Sophia Loren torna al cinema con un film drammatico molto bello, La Vita Davanti a Sé, la storia di Madame Rosa, un’anziana ex prostituta ebrea che per potersi mantenere ospita bambini bisognosi nel suo piccolo appartamento a Bari. Riluttante ad accogliere un turbolento dodicenne di origini senegalesi, Momo, con precedenti legati alla piccola delinquenza, Rosa finirà per legarsi profondamente al bambino.

Una storia molto emozionante, con una Sophia Loren sempre al top. Accanto a lei troveremo anche gli attori Renato Carpentieri, Babak Karim, Massimiliano Rossi, Francesco Cassano. Il film è diretto da Edoardo Ponti.

Film al cinema dal 5 novembre 2020

Est – Dittatura Last Minute

Ambientato nel 1989, Est – Dittatura Last Minute è un film che parla di tre amici che dall’Italia partono per un viaggio nell’Europa dell’est per poter documentare con una telecamera i fatti che contraddistinguono il loro tempo. Un mese dopo la loro partenza il muro di Berlino cadrà, cambiando per sempre la storia e portando alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Durante la loro avventura i tre ragazzi conoscono Emil, un rumeno fuggito dalla dittatura di Ceausescu, che chiede loro di portare una valigia alla sua famiglia. I tre, prima restii ad immischiarsi, finiranno per intraprendere un viaggio nel viaggio per accontentare Emil.

Il film, diretto da Antonio Pisu, vede tra i suoi interpreti gli attori Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo Gatta.

Due

La storia di due donne, Nina e Madeleine, due pensionate che vivono sullo stesso pianerottolo di un palazzo e che per tutti sono solo buone amiche e vicine di casa. Le due donne, in realtà, si amano da decenni, e di giorno in giorno vivono la loro relazione in segreto.

Un giorno però una serie di coincidenze porta la figlia di una di loro a scoprire la verità…

Un film dal tema molto interessante, trattato con originalità e sapienza. Il regista della pellicola è Filippo Meneghetti, e il cast è formato da Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain e Daniel Trubert.

The Shift

Un thriller carico di ansia ambientato a Bruxelles, con protagonisti Eden e Abdel, due ragazzi diciassettenni che hanno deciso di compiere un attentato nel loro edificio scolastico. Abdel però aziona la bomba prima del previsto, finendo per ferire anche Eden che perde i sensi. Quando rinviene, si accorge di essere stato caricato su di un’ambulanza, decide così di prendere in mano la situazione, minacciando di far detonare la sua cintura esplosiva se non faranno quello che dice lui…

Un film che vi terrà con il fiato sospeso per tutto il tempo. The Shift è stato diretto da Alessandro Tonda e vede tra i suoi protagonisti gli attori Clotilde Hesme e Adamo Dionisi.

Rifkin’s Festival

Il nuovo film di Woody Allen è un vero e proprio tuffo nella magia del cinema. I protagonisti della storia sono una coppia di marito e moglie che, durante un viaggio in Spagna, vanno a visitare il festival di San Sebastian, finendo per farsi coinvolgere dalla particolare atmosfera e dalla magia dell’arte cinematografica.

Il film, diretto da Woody Allen, ha tra i suoi interpreti gli attori Gina Gershon, Christoph Waltz, Elena Anaya, Wallace Shawn e Louis Garrel.

Film in sala dal 12 novembre 2020

Il Cattivo Poeta

Un film biografico che esplora gli ultimi anni di vita di Gabriele D’annunzio, il poeta Vate che viene fatto sorvegliare dal Duce affinché non nuoccia alla sua politica e all’imminente alleanza con la Germania nazista di Hitler.

Un film che, con delicatezza ripercorre la storia, ma soprattutto la vita degli ultimi anni di D’Annunzio. Il regista della pellicola è Gianluca Iodice. Nei panni del protagonista troviamo uno straordinario Sergio Castellitto, e accanto a lui Francesco Patané, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi.

Maledetta Primavera

Il film Maledetta Primavera, ambientato negli anni ’80, racconta la storia di Nina, donna che dal centro di Roma è costretta a trasferirsi improvvisamente nel lugubre casermone di periferia dov’è vive sua madre Laura. Qui trova una situazione difficile, con il padre Enzo che vive di espedienti e litiga sempre con Laura, e con Lorenzo, fratello minore di Nina, che si appoggia a lei come ad una seconda madre.

Tutto cambia quando Nina conosce una ragazza della Guyana francese recentemente adottata, e dall’incontro di due anime sole nascerà una grande e speciale amicizia.

Il film, diretto da Elisa Amoruso, ha tra i suoi interpreti Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi e Manon Bresch.

Freaky

Uno slasher movie molto interessante, che racconta la storia di Millie Kessler, giovane ragazza che scambia il suo corpo con quello di uno spietato serial killer e scopre che ha solo 24 ore per tornare delle sue sembianze prima che il cambio rimanga permanente. Inizierà così una corsa contro il tempo e contro diverse persone che sembrano avercela proprio con il corpo che porta in giro come suo.

Un film divertente, ironico e leggero, nonostante le tonalità horror, diretto da Christopher Landon e con Vince Vaughn, Celeste O’Connor, Kathryn Newton, Alan Ruck, Uriah Shelton.

Film in uscita il 19 novembre 2020

Lezioni di Persiano

Uno dei film più attesi del mese è Lezioni di Persiano, la storia di un ebreo belga di nome Gills che riesce a salvarsi da un’esecuzione sommaria spacciandosi per Iraniano. La sua fortuna è quella di incontrare per caso un capo nazista che ha bisogno di imparare la lingua persiana e per questo decide di lasciarlo vivere. Preso di sorpresa, Gills non può far altro che imparare la lingua insieme al suo allievo, cercando di tenere in piedi la farsa…

Un film da non perdere, diretto da Vadim Perelman. Nel cast troviamo gli attori Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie Benesch e Alexander Beyer.

Come Play – Gioca con me

Un film horror dallo spunto molto originale. Il protagonista è Oliver, un bambino appassionato di elettronica che vive in un mondo tutto suo, schivo e solitario. Un giorno un originale mostro riesce però ad entrare nella vita di Oliver attraverso il suo cellulare, e riuscire a salvarsi non sarà così facile…

Il film, diretto da Jacob Chase, vede nel cast la presenza di Azhy Robertson, Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Winslow Fegley e Jayden Marine.

Film al cinema dal 26 novembre

Si vive una volta sola

Come farsi sfuggire il nuovo film di e con Carlo Verdone? In arrivo il 26 novembre la commedia Si vive una volta sola che racconta di tre uomini e una donna, medici e paramedici, assolutamente perfetti e preparati in sala operatoria, mentre nella vita privata sono uno più un disastro dell’altro.

Quando un giorno il gruppo di amici scopre che uno di loro è affetto da una grave malattia terminale, decidono di organizzare un viaggio on the road in Salento. Inutile dire che ne succederanno di tutti i colori!

Accanto a Carlo Verdone, nel film troviamo gli attori Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Max Tortora e Mariana Falace. La commedia da non perdere in questo novembre 2020.