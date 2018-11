Netflix sotto l’albero!

Netflix, la piattaforma streaming fra le più famose, come ogni mese ci lascia le anticipazioni delle sue uscite del mese. Dicembre si sa, è il mese che dichiara l’inizio ufficiale dell’inverno e quindi dei weekend passati sotto il plaid con una bella tazza di cioccolata calda a guardare qualche serie o film in tv.

Quindi prepariamoci perché grazie alla densissima programmazione di Netflix non rimpiangeremo uscite, aperitivi e passeggiate all’aria aperta.

Film originali Netflix

Roma – Disponibile dal 14 dicembre

Partiamo alla grande con l’uscita del film vincitore del Leone d’Oro della 75esima edizione del Festival del cinema di Venezia, Roma di Alfonso Cuarón produzione originale Netflix. Una pellicola intensa, in bianco e nero con una fotografia impeccabile. La trama è raccontata con un ritmo piuttosto lento e nel cast non c’è nessun personaggio famoso eppure la visione è piacevole e soprattutto empatica con i personaggi. Rimarrete affascinanti.

Ecco il trailer

Mowgli: Il figlio della giungla – Disponibile dal 7 dicembre

Dal famoso romanzo di Rudyard Kipling e dopo le varie trasposizioni animate, arriva sul piccolo schermo una versione cinematografica a tutti gli effetti delle avventure di Mowgli, il famoso bimbo cresciuto con gli animali della giungla sconoscendo ciò che è l’umanità.

Il film vede la preziosa collaborazione di Christian Bale, Cate Blanchett e Benedict Cumberbatch come doppiatori originali.

Ecco il trailer

Bird Box – Disponibile dal 21 dicembre

Sotto l’albero troviamo un film diretto da Susanne Bier, la regista danese vincitrice del premio Oscar come miglior film in lingua straniera per In un mondo migliore, torna alla regia dirigendo due star del cinema: Sandra Bullock e John Malkovich, protagonisti di un futuro distopico post apocalittico nel quale bisogna stare molto attenti a ciò che si vede perché alcune misteriose creature potrebbero renderti folle.

Serie tv originali Netflix

Pine Gap – Disponibile dal 7 dicembre

Pine Gap è una base militare australiana in cui si scontreranno spie locali e agenti americani per questioni di sicurezza internazionale. La produzione è made in Australia e nel cast troviamo Parker Sawyers, Tess Haubrich, Jacqueline McKenzie.

La collina dei conigli- Disponibile da Dicembre

Nonostante i conigli siano più a tema pasquale, saranno i protagonisti di una nuova serie animata, sulla scia del successo delle sue college quali Big Mouth, Bojack Horseman e Disincanto, seguirà un gruppo di coniglietti che cercano una nuova casa dopo che la loro è stata distrutta. La serie è tratta dal romanzo di Richard Adams del 1972 e i doppiatori di spicco saranno James McAvoy e John Boyega.

La data specifica non è stata ancora dichiarata.

Dogs of Berlin – Disponibile dal 7 dicembre

Dopo il successo di Dark, una nuova produzione tedesca per Netflix, Dogs of Berlin: le indagini sull’omicidio di un calciatore tedesco- turco porteranno due poliziotti, Kurt Grimmer e Erol Birkana a scoprire il lato cupo di Berlino alimentato da nazisti e politici corrotti.

Ecco il trailer

You – Disponibile dal 26 dicembre

Ultima ma non per importanza, la nuova serie You. Anche questa tratta da un romanzo: You di Caroline Kepnes, parla di un tema già trattato ma comunque molto attuale, lo stalking.

Un giovane e affascinante libraio s’innamora di una sua cliente, finendo per superare i limiti.

Punto di forza della serie è sicuramente il cast che vede nel ruolo dei due protagonisti due star dei teen drama, Pen Badgley il Dan Humphrey di Gossip Girl e Shay Mitchell, Emily Fields in Pretty Little Liars.

Ecco il trailer

Documentari Originali Netflix

Springsteen on Broadway – Disponibile dal 16 dicembre

Netflix ha deciso di regalare ai più grandi fan di Bruce Springsteen o a chi invece non l’ha mai amato e vuole ricredersi, la testimonianza del suo ultimo concerto al Walter Kerr Theatre di New York, tappa in cui ha ripercorso tutti i suoi più grandi successi.

Ellen DeGeneres: Relatable – Disponibile dal 18 dicembre

Dopo ben 15 anni la comica a stelle e strisce Elle DeGeneres torna sul palco con un’esibizione di stand up comedy a far divertire il pubblico

Film di Natale

Natale a 5 stelle- Disponibile dl 7 dicembre

Dopo la morte del famoso regista di cine-panettoni Carlo Vanzina, un film in suo onore. La sceneggiatura è firmata da Enrico Vanzina e diretta da Marco Risi. Nel cast attori celebri della nazione come Massimo Ghini, Ricky Memphis e Martina Stella.

Nailed it! Natale – Disponibile dal 7 dicembre

La puntata speciale di Natale del talent che vede protagonisti pasticceri artigianali sfidarsi per raggiungere la perfezione dolciaria. Stavolta tutte decorazioni e dolci a tema natalizio.

Le terrificanti avventure di Sabrina – episodio speciale disponibili dal 14 dicembre

Sabrina Spellman è stata la streghetta bionda più amata di Netflix, e nell’attesa della seconda stagione ci regala un episodio speciale “Capitolo 11: Il racconto di mezzo inverno” (A Midwinter’s Tale). Stavolta vedremo la Chiesa della Notte che festeggerà in modo macabro il Solstizio d’Inverno.

Vecchie Glorie

Ma attenzione, oltre ai prodotti originali Netflix, si aggiungono al catalogo anche delle vecchie glorie della serialità e del cinema.

Le 5 stagioni di Homeland, la seconda stagione di Lucifer, la quinta di Prison Break e la terza stagione di iZombie in arrivo tutte il 1° Dicembre , lo stesso giorno usciranno anche i film: Disturbia, Forrest Gump, Mai Stati Uniti, Snowpiecer, Viva l’Italia e non poteva mancare Nightmare Before Christmas.

Ecco il trailer del capolavoro d’animazione Nightmare before Christmas (Tim Burton, 1993)

Queste feste non potranno essere noiose!