Sapevo che sarebbe successo!

Manca un giorno all’uscita del nuovo album di Rita Ora dal titolo “Phoenix“, ma la principessa del Kosovo ha deciso di rilasciare un nuovo brano che fa da conto alla rovescia al disco.

Non capisco il senso di questa strategia! Cioè… dato che l’album uscirà domani, perché rilasciare una canzone nuova il giorno prima. In questo modo fai perdere interesse sull’acquisto finale. Se pubblichi tutte le canzoni in anticipo ai tuoi fan di inedite ne restano poche.

Critiche strategiche a parte, il nuovo singolo di Rita “Falling to Pieces” è sorprendente. La butto lì, penso che sarà la mia canzone preferita estratta da Phoenix dopo “Anywhere“.

Magari Rita riuscirà a farmi cambiare idea con una nuova canzone? Lo scopriremo domani.

Ah, se vi piace il sound jazz amerete il suono delle trombe di Falling to Pieces. La produzione funziona abbastanza bene. Il singolo cresce di intensità dopo il primo minuto e trasmette una carica che vi porterà a ballarlo come dei dannati.

“Voglio sapere cosa ti passa per la testa, fai la stessa cosa ogni sera”, canta Rita Ora in Falling to Pieces.

Di cosa parla Falling to Pieces?

Falling to Pieces è una canzone i cui testi parlano di una relazione tra due persone che apparentemente non sono la coppia perfetta. I due però si amano a vicenda e riusciranno a superare gli ostacoli.

La voce di Rita è solo felicità per le mie orecchie.

Testo di Falling To Pieces di Rita Ora

You come, I go

When I’m high, you’re low (lo-w)

Taking shots on the frontline

Not love, but we had the time

You’re such a fool but so am I (La la la)

I’m maybe twisted, you’re unkind (La la la)

I wanna know what’s on your mind (La la la)

You do the same thing every night (La la la)

We’re falling to pieces

All of the pieces come undone

We’re falling to pieces

All of the pieces one by one

Falling to Pieces

One by one

Silver line, I’m gold

Another story untold

Why do we even try?

Not love, but we had the time

You’re such a fool but so am I (La la la)

I’m maybe twisted, you’re unkind (La la la)

I wanna know what’s on your mind (La la la)

You do the same thing every night (La la la)

We’re falling to pieces

All of the pieces come undone

We’re falling to pieces

All of the pieces one by one

Falling to Pieces (La La La)

Falling to Pieces (La La La)

One by one

Da da da!

Da da da!

Bum bum!

You’re such a fool but so am I (La la la)

I’m maybe twisted, you’re unkind (La la la)

I wanna know what’s on your mind (La la la)

You do the same thing every night (La la la)

We’re falling to pieces

All of the pieces come undone

We’re falling to pieces

All of the pieces one by one

Falling to Pieces

Falling to Pieces

One by one

Falling to Pieces

Falling to Pieces