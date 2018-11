Un docufilm per raccontare i viaggi di un gruppo di riders, reso ancora più unico dalla colonna sonora firmata da Leee John, leader degli Imagination. Dedicato alla passione dei motociclisti, la serie-documentario racconta di questi viaggi fatti su due ruote in luoghi sperduti e sconosciuti alle classiche mete di villeggiatura.

In viaggio con la musica giusta

Il brano, “Highway to Hell“, tratto dall’album “Retropia“, è stato scelto come colonna sonora del trailer del docufilm, dal titolo “StoryRiders“. Una soundtrack importante, considerata la notevole carriera condotta dall’artista con gli Imagination, gruppo storico inglese nato negli anni ’80 con un nome scelto per omaggiare il capolavoro di John Lennon “Imagine”; e a dimostrarlo ci sono la musica, il sound e anche gli oltre 30 milioni di copie vendute.

Un documentario su due ruote

Il progetto al quale partecipa John è stato ideato da Riccardo La Cognata, con la produzione di Saturnia- Pictures Saturnia Pictures – Corum Ipnotica Produzioni insieme alla collaborazione di Mastrangelo Cinematografica e della Roswellfilm.

La prima stagione sarà composta da cinque episodi, che andranno in onda nel 2019, di cui il primo ambientato in Sardegna, partendo da Olbia. A comporre il gruppo ci sono tra i partecipanti lo stesso La Cognata, Raffaele Chiulli, il neopresidente dell’Associazione delle federazioni mondiali sportive. L’episodio è diretto da Daniele Malavolta, il quale ha seguito i riders per 1800 chilometri di stradaalla scoperta della Sardegna, terra magica e ricca di tradizioni.

Una serie non solo per gli appassionati delle due ruote, ma anche per tutti coloro che amano viaggiare, che vogliono scoprire posti nuovi e mai sentiti nominare prima. E come recita la frase “Non è la destinazione, ma il viaggio che conta“, non resta altro da fare se non prendere spunto e lasciarsi trasportare lungo itinerari sconosciuti e, perché no, magari un giorno vederli con i propri occhi (a voi la scelta del mezzo con cui arrivarci).