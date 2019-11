In rotazione radiofonica da oggi 22 novembre, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo dal titolo L’ultima canzone del mondo un’ulteriore prova per le sue grandi doti canore.

La canzone è nata dopo un viaggio di Chiara in Islanda, dove la cantante ha potuto constatare di persona i problemi causati dal cambiamento climatico. L’ultima canzone del mondo infatti lancia un messaggio universale che parla di Amore, con la lettera maiuscola, l’amore per una persona speciale, ma anche per il nostro pianeta Terra.

Il significato del testo di L’ultima canzone del mondo

A spiegare il significato del bellissimo testo del singolo L’ultima canzone del mondo, è stata la stessa Chiara. Ecco quello che ha raccontato sulla testo della canzone:

Non era previsto che L’ultima canzone del mondo uscisse come singolo, ma quando quest’estate sono andata in Islanda ho visto con i miei occhi che il problema dello scioglimento dei ghiacciai e dei cambiamenti climatici è quanto di più vero e imminente si possa immaginare. Ho raccontato sui miei social quello che stavo vedendo, ma in alcune occasioni mi sono stupita di ricevere messaggi di persone che mi scrivevano “non è vero che sta succedendo”. A questo punto ho pensato che potevo usare la mia canzone che parla d’ amore, ma che può avere anche un significato più universale, per veicolare un messaggio più forte e specialmente utile, e cioè L’amore e il rispetto per una terra che ci stiamo dimenticando di ascoltare e di tutelare

Un tema molto importante, che punta a sensibilizzare tutti su un problema che ci riguarda molto da vicino.

Qui di seguito il testo integrale della canzone di Chiara Galiazzo. Scrivi nei commenti cosa pensi sul testo e sull’importante messaggio che Chiara ha voluto mandare.

Il testo di L’ultima canzone del mondo di Chiara Galiazzo

Come si sopravvive

a una vita di mode

e discorsi vuoti senza una fine

prova a convincermi come

quando gridi il mio nome

non ci serve a niente usare la ragione.

Ho creduto a volte di non essere all’altezza

per prendere… ciò che si può perdere

il tempo non regala spazio all’indifferenza

l’hai detto tu

lo ripetevi sempre.

Ho scritto per te

l’ultima canzone del mondo

anche se non c’è

la sentirai suonare in sottofondo

come un bellissimo regalo

come il sorriso di un bambino

come la scia di un aeroplano

come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli.

Come saremo domani

forse stanchi, un po’ più umani

dando il giusto peso alla parola amore

ho confuso la paura con il cambiamento

non mi spaventa più

non scapperò più

ma provo e ci riprovo ma ti giuro non capisco

mi sono arresa io… o tu?

Ho scritto per te

l’ultima canzone del mondo

anche se non c’è

la sentirai suonare in sottofondo

come un bellissimo regalo

come il sorriso di un bambino

come la scia di un aeroplano

come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli

come gli alberi e i loro cerchi

come gli uomini e i loro corpi

come le promesse dei nostri tempi

come le promesse dei nostri tempi.

Chiedere scusa… è difficile

per due come noi

che non sanno perdere!

Eeeeeh

Come i mari e i loro scogli

come gli alberi e i loro cerchi

come noi e i nostri sbagli.