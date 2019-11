Il grande successo della nuova piattaforma di streaming Disney + porta ad una novità per tutti quei genitori che si sono abbonati o si abboneranno: in arrivo infatti, accanto ai programmi per bambini e ragazzi anche a programmi per adulti.

Una bella svolta per Disney +, che in sole 24 ore ha già raggiunto 10 milioni di abbonati, e che grazie a queste novità arriverà ad allargare ancora di più il proprio catalogo, e a raccogliere quindi ulteriori consensi.

Disney + ancora più ricco di programmi

Ecco quanto dichiarato da Kevin Mayer, presidente di Disney + circa i nuovi contenuti che verranno aggiunti al catalogo nel prossimo periodo:

Stiamo aggiungendo altri prodotti che sono rivolti agli adulti. Ci vuole tempo per creare una programmazione originale davvero di alta qualità. I nuovi contenuti arriveranno con una cadenza che crediamo sia quella giusta per assicurarci che siano di alta qualità. Non vogliamo affrettare le cose solo per avere volume, questa non è la nostra filosofia. Vogliamo fare meno cose, ma meglio.

Occorre sottolineare però un’importante differenza tra quelli che vengono definiti “contenuti per adulti” e “programmi per adulti”. La piattaforma Disney infatti aggiungerà dei programmi per famiglie, e quindi adatti anche ad adulti, ma non proporrà mai in catalogo contenuti vietati ai minori.

Al momento la piattaforma Disney + offre un catalogo dedicato ai più nostalgici, con i grandi classici che hanno fatto la storia del cinema e numerose serie televisive.

Siamo sicuri che, con il passare del tempo e l’aggiunta di nuovi contenuti, la piattaforma sarà davvero completa per accontentare tutti i gusti.

