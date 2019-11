Kesha ha fatto un gradito ritorno sulla scena musicale alla fine di ottobre. Sto parlando dell’inno pop/rock travolgente che vanta uno dei ritornelli più eccitanti dell’anno, “Raising Hell“, che però non ha ancora raggiunto la Billboard Hot 100. Che è strano per una canzone di questa portata. Però Kesha non demorde e anzi, rilancia con “My Own Dance“. Dopo tutto, la 32enne sta dando al pubblico esattamente ciò che vuole.

Il significato di My Own Dance di Kesha

Scritto in collaborazione con John Hill, Justin Tranter e Dan Reynolds, My Own Dance vede una Kesha arrabbiata.

My Own Dance è la risposta di Kesha ai critici che vorrebbero farla tornare al suo vecchio personaggio musicale e sociale. La canzone è apparsa per la prima volta su Broadcast Music, Inc. (BMI) il 5 settembre 2019.

Kesha fa il dito medio nel video di My Own Dance

“Mi sono svegliata questa mattina sentendo i postumi di una sbornia come nel 2012”, inizia così la canzone della pop star che poi dice: “Abbiamo capito che hai passato un periodo di merda, ma la vita è una stronza – quindi dai, scuoti le tue tette.”

Anche il video diretto da Allie Avital è piuttosto energico. Guardalo qui sopra e scrivimi cosa ne pensi. Ah, il nuovo album di Kesha High Road uscirà il 10 gennaio 2020. Lo hai già prenotato? Se la risposta è no ecco il link per rimediare subito all’errore.

Traduzione del testo di My Own Dance di Kesha in italiano

Mi sono svegliata questa mattina, sentendo

I postumi della sbornia come nel 2012, vaffanculo

“Abbiamo capito che hai passato un periodo di merda

Ma la vita è una stronza, quindi dai, scuoti le tue tette e vaffanculo”

Cosa deve fare una ragazza? Cosa deve fare una ragazza?

“Sei una festaiola, sei una tragedia”

Ma la cosa divertente è che sto fottendo tutti

Ehi, non faccio quel ballo. Ehi, non lo faccio

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

Ehi, non faccio quel ballo

Non circoncidere la mia situazione

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

“Beh, Internet ha chiamato e ti vuole indietro

Ma potresti fare del rap e non essere così triste?” Vaffanculo

Cosa deve fare una ragazza? Cosa deve fare una ragazza?

Mostra a tutti le tue mosse indecenti

Quindi diciamo qualche stronzata e beviamo un po’ di alcol, vaffanculo

Cosa deve fare una ragazza? È questo ciò che vuoi? Vaffanculo

“Sei una festaiola, sei una tragedia”

Ma la cosa divertente è che sto fottendo tutti

Ehi, non faccio quel ballo

Ehi, non lo faccio. Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

Ehi, non faccio quel ballo

Non circoncidere la mia situazione

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

Non devo niente a loro, forse devo tutto

Sono grata a chi mi ama e anche agli haters

Sento di non essere niente; qualche giorno invece sono tutto

Intrappolata nei miei sentimenti; stronza, stai zitta e canta

Ooh

Ehi, non faccio quel ballo

Ehi, non lo faccio (No)

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

Ehi, non faccio quel ballo

Non circoncidere la mia situazione

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

Ehi, non faccio quel ballo

Ehi, non lo faccio (fallo, fallo)

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo

Ehi, non faccio quel ballo

Non circoncidere la mia situazione

Ehi, non faccio quel ballo

Faccio solo il mio ballo