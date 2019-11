Tormento e Tiromancino per la prima volta insieme con il singolo Per Quel Che Ne So

Dopo un’amicizia ventennale, Tormento e Tiromancino collaborano per una canzone carica di sentimento dal titolo Per Quel Che Ne So. La canzone è stata scritta insieme a Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, Raige, Dutch Nazari e Matteo Di Nunzio, con la produzione degli SDJM.

Una canzone pop con una velata anima rap che sorprende piacevolmente per la melodia e per la semplicità limpida del testo.

Il significato del testo di Per Quel Che Ne So

Il testo di Per Quel Che Ne So parla di amore, di quell’amore contraddittorio, che confonde e tormenta, ma che è indispensabile nella vita di tutti. La canzone offre delle vere immagini del sentimento amoroso, come ha voluto spiegare lo stesso Tormento in una dichiarazione:

Tanti artisti sono coinvolti nella produzione di questo brano, e ognuno ha regalato energie che ti investono quando lo ascolti. Ognuno alla ricerca di immagini che raccontino la propria visione dell’Amore. Immagini, perché le parole da sole non bastano. La musica permette questa magia evocando le sensazione come un incantesimo

Una collaborazione che non dispiace, e una melodia, quella di Per Quel Che Ne So, che sicuramente sentiremo molto in radio nel prossimo periodo.

Reduce dal successo dei singoli Acqua su Marte ( in collaborazione con J-Ax) e 2 Gocce di Vodka, Tormento sta vivendo un momento felice della sua carriera, iniziata negli anni 90 con i Sottotono. Questa nuova collaborazione con i Tiromancino aggiunge un altro gradino alla sua crescita artistica.

E tu cosa ne pensi? Qui in basso troverai il testo integrale di Per Quel Che Ne So, facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

Testo di Per Quel Che Ne So

L’amore per quel che ne so

ti sembra che hai imparato e poi sbagli daccapo

mescola i contro coi pro

offre una soluzione, ma complica le cose un po’

l’amore per quel che ne so

spettacolo perfetto, regalami il biglietto

la voce nel dire di no

non è così convinta e poi te la do vinta lo so.

Un secolo in un attimo

la melodia di un battito

l’amore per quel che ne so

è fare finta che posso anche dirti di no.

Eh

non ha un prezzo e non lo puoi pagare

se non ti sceglie devi rinunciare

puoi fare finta che non faccia male

e giuri che sai cosa fare

ma lo sai bene che ci vuole tempo

per porre fine a questo tormento

non è un mistero e tutti lo sappiamo

che in fondo d’amore viviamo.

L’amore per quel che ne so

se strappa poi ricuce

se parli poi traduce

l’amore per quel che ne so

abbatte le fortezze

confonde le certezze che ho

non me lo spiego è magico

ciò che non vedo e immagino

l’amore per quel che ne so

è fare finta che posso anche dirti di no.



Eh

non ha un prezzo e non lo puoi pagare

se non ti sceglie devi rinunciare

puoi fare finta che non faccia male

e giuri che sai cosa fare

ma lo sai bene che ci vuole tempo

per porre fine a questo tormento

non è un mistero e tutti lo sappiamo

che in fondo d’amore viviamo.

E non ci sono regole per quel che ne so

nessuno schema facile per quel che ne so

non so neanche se a credere più a quello che so

quando tu te ne vai se ne va un po’ di me.

Eh

non ha un prezzo e non lo puoi pagare

se non ti sceglie devi rinunciare

puoi fare finta che non faccia male

e giuri che sai cosa fare

ma lo sai bene che ci vuole tempo (ci vuole tempo)

per porre fine a questo tormento

non è un mistero e tutti lo sappiamo

che in fondo d’amore viviamo.