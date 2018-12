I soldi non sono tutto nella vita… oppure si?

Cardi B ha rilasciato il sorprendente video per Moneyin cui balla la pole dance, suona il pianoforte nuda e sembra allattare il suo bambino “Kulture“.

Money è stato rilasciato a ottobre. È stato il primo singolo pubblicato da Cardi tra quelli inclusi nell’album di debutto “Invasion of Privacy“.

La rapper ha pubblicato immagini con spezzoni del video su Instagram per mesi e, quando i fan non riuscivano più ad attendere oltre, ha pubblicato l’intero video musicale ufficiale il 21 dicembre 2018.

Le immagini stravaganti vedono un gruppo di donne – all’inizio in topless – che indossano abiti eleganti effettuare un colpo in banca. Quando aprono il caveau trovano all’interno una Cardi B dorata e rotante.

Il denaro è il co-protagonista del video musicale di Money: sontuosi scenari, innumerevoli costumi elaborati – tra cui un copricapo composto da orologi lussuosi. Ad un certo punto del video una donna spara flussi di banconote in aria per divertimento.

Forse le immagini più visivamente sorprendenti sono quelle che catturano Cardi mentre allatta un bambino – forse sua figlia “Kulture” – e mentre rappa ferocemente: “Ho un bambino, ho bisogno di soldi“.

Qual è la vostra scena preferita? Qui sotto i credits del video musicale di Money e sotto ancora il testo con la traduzione – in aggiornamento – in italiano.

Prod Co: OverScene

EP: Kareem Johnson

Dir: Jora Frantzis

Producers: Jay Tauzin, Natasha Pierson, Krista Worby, Brien Justiniano

Video Editor: Vinnie Hobbs

Commissioner: Emmanuelle Cuny

Marketing: Marsha St. Hubert

Digital Marketing: Anthony De Padua & Justin Grant

Associate Director, Video Administration: Lily F Thrall

Assistant, Video Production: Trevor Joseph Newton

Testo di Money di Cardi B

Look, my bitches all bad, my niggas all real

I ride on his dick, and some big tall hills

Big fat checks, big large bills

Front, I’ll flip like ten cartwheels

Cold ass bitch, I give Ross chills

Ten different looks and my looks all kill

I kiss him in the mouth, I feel all grills

Heat in the car, that’s meals on wheels (Woo!)

I was born to flex (Yes)

Diamonds on my neck

I like boardin’ jets, I like mornin’ sex (Woo!)

But nothing in this world that I like more than checks (Money)

All I really wanna see is the (Money)

I don’t really need the D, I need the (Money)

All a bad bitch need is the (Money)

I got bands in the coupe (Coupe)

Bustin’ out the roof

I got bands in the coupe (Coupe)

Touch me, I’ll shoot (Bow)

Shake that little ass (Money)

Get a little bag and take it to the store (Store, money)

Get a little cash (Money)

Shake it real fast and get a little more (Money)

I got bands in the coupe (Coupe)

Bustin’ out the roof

I got bands in the coupe (Brrr)

Bustin’ out the roof (Cardi)

I gotta fly, I need a jet, shit

I need room for my legs

I got a baby, I need some money, yeah

I need cheese for my egg

All y’all bitches in trouble

Bring brass knuckles to the scuffle

I heard that Cardi went pop

Yeah, I did go pop (Pop)

That’s me bustin’ they bubble

I’m Dasani with the drip

Baby mommy with the clip

Walk out Follie’s with a bitch

Bring a thottie to the whip

If she fine or she thick, goddamn

Walkin’ past the mirror, ooh

Damn, I’m fine (Fine)

Let a bitch try me, boom

Hammer time, uh

I was born to flex (Yes)

Diamonds on my neck

I like boardin’ jets, I like mornin’ sex (Woo!)

But nothing in this world that I like more than checks (Money)

All I really wanna see is the (Money)

I don’t really need the D, I need the (Money)

All a bad bitch need is the (Money)

I got bands in the coupe (Coupe)

Bustin’ out the roof

I got bands in the coupe (Coupe)

Touch me, I’ll shoot (Bow)

Shake that little ass (Money)

Get a little bag and take it to the store (Store, money)

Get a little cash (Money)

Shake it real fast and get a little more (Money)

I got bands in the coupe (Coupe)

Bustin’ out the roof

I got bands in the coupe (Brrr)

Bustin’ out the roof (Cardi)

Bitch, I will pop on your pops (Your pops)

Bitch, I will pop on whoever (Brrr)

You know who popped the most shit? (Who?)

The people whose shit not together (Okay)

You’da bet Cardi a freak (Freak)

All my pajamas is leather (Uh)

Bitch, I will black on your ass

Wakanda forever

Sweet like a honey bun, spit like a Tommy gun

Rollie a one of one, come get your mommy some

Cardi at the tip-top, bitch

Kiss the ring and kick rocks, sis (Uh)

Jump it down, back it up (Ooh, ayy)

Make that nigga put down 2K

I like my niggas dark like D’usse

You gonna eat this ass like soup (Ayy)

I was born to flex, diamonds on my neck

I like boardin’ jets, I like mornin’ sex

But nothing in this world that I like more than Kulture

All I really wanna see is the (Money)

I don’t really need the D, I need the (Money)

All a bad bitch need is the

K, K, C (Woo!)[Outro] (Money)

Money

(Money)

(Money)

(Money)

(Money)

(Money)

(Money)

Traduzione in italiano del testo di Money di Cardi B

guardate le mie stronze quanto sono cattive, i miei n****i sono tutti reali

io cavalco il suo c****o, e anche alte colline

assegni grossi, conti succosi

in prima fila, mi ribalto come una delle dieci ruote

una stronza dal culo freddo, do i brividi a Ross

dieci look diversi e tutti i miei look spaccano

lo bacio in bocca, sento tutti i grillz

calore in macchina, ceniamo sulle ruote (wooo)

sono nata per flexare (yes)

ho diamanti sul collo e mi piacciono i jet, mi piace il sesso alla mattina (woo)

ma nulla in questo mondo mi piace più degli assegni (soldi)

tutto quello che voglio vedere sono i soldi

tutto quello che una stronzetta vuole sono i soldi

ho un sacco di gente sul coupé

che esce dal tetto

ho le mani sul coupé

toccami, io sparerò

scuoti quel culone (soldi)

prendi una borsetta e portala in negozio (negozio, soldi)

prendi un po’ di banconote (soldi)

scuotilo velocemente e poi prendine un po’ di più (soldi)

ho gente sul coupè (coupè)

che esce dal tettuccio

devo volare, mi serve un jet, c***o

ho bisogno di spazio per le gambe

ho una figlia, mi servono soldi, yeah

io ho bisogno di formaggio per le mie uova

tutte voi stronze siete nei guai

porta i tirapugni alla rissa

ho sentito che Cardi è diventata pop

si è vero sono diventata pop (pop)

sono io che faccio scoppiare le loro bolle

sono la Dasani con la goccia

giovane mamma con le forcine

esco da Follie con una stronza

porto una stronzetta in un’auto costosa

se lei è magra o se è grassa, diavolo

camminando davanti allo specchio, ooh

cavolo, sto bene (bene)

lascia che una stronza mi provochi, boom

è il momento del martello

sono nata per flexare (yes)

ho diamanti sul collo mi piacciono i jet, mi piace il sesso alla mattina (woo)

ma nulla in questo mondo mi piace più degli assegni (soldi)

tutto quello che voglio vedere sono i soldi

tutto quello che una stronzetta vuole sono i soldi

ho un sacco di gente sul coupé

che esce dal tetto

ho le mani sul coupé

toccami, io sparerò

scuoti quel culone (soldi)

prendi una borsetta e portala in negozio (negozio, soldi)

prendi un po’ di banconote (soldi)

scuotilo velocemente e poi prendine un po’ di più (soldi)

ho gente sul coupè (coupè)

che esce dal tettuccio

stronza ti farò sparare (i tuoi spari)

stronza sparerò su chiunque (brr)

sai chi ha schizzato più roba? (chi?)

le persone la cui roba non sta insieme (okay)

scommetti che Cardi B è una tipa assurda (pazza)

tutti i miei pigiama sono di pelle (uh)

stronza, ti faccio un culo nero

Wakanda per sempre

dolce come un panino al miele, sputo come una pistola Tommy

un bel Rolex, vai a prendermene uno

Cardi sta in cima, stronzo

bacia l’anello e bacia il diamante, sorella

salta giù, dacci una mano (oooh, yaay)

fai spendere a quel n***o duemila dollari

mi piacciono i n****i scuri come D’usse

mangerai il suo culo come zuppa

sono nata per flexare (yes)

ho diamanti sul collo mi piacciono i jet che decollabo, mi piace il sesso alla mattina (woo)

ma nulla in questo mondo mi piace più degli assegni (soldi)

tutto quello che voglio vedere sono i soldi

non mi serve il c***o, ma solo i soldi

tutto quello che una ragazza vuole sono i soldi

soldi

soldi

soldi

soldi

soldi

soldi