Spider-Man: Into the Spider-Verse e il nuovo EP di Natale

Il nuovo film d’animazione della Marvel, Spider-Man: Into the Spider-Verse,oltre ad essere originale per le varie tecniche grafiche utilizzate, vanta anche di una colonna sonora d’eccezione. E’ stato rilasciato anche l’EP di Natale, interpretato dalle star del film.

I brani originali dell’album sono stati realizzati da Nicki Minaj, Vince Staples, Lil Wayne e Ty Dolla $ign e un ‘ospite speciale’. L’OST di Spider-Man: Into the Spider-Verse, include anche XXXTentacion.

L’EP di Natale comprende cinque brani: Spidey-Bells (A Hero’s Lament) – Chris Pine; Up on the House Top – Chris Pine; Deck the Halls – Jake Johnson; Joy To The World – Shameik Moore e The Night Before Christmas 1967 – Jorma Taccone, aka Green Goblin, che ne fa una nuova interpretazione.

Lil Wayne ha condiviso, sulle piattaforme digitali, una clip con il brano Scared Of The Dark, inclusa nella colonna sonora ufficiale di Spider-Man: Into the Spider Verse, e in collaborazione con XXXTentacion.

Ascolta i brani natalizi dello speciale EP di Spider-Man:

Spider-Man: Un Nuovo Universo

Il film animato, distribuito da Warner Bros. Italia, sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre 2018. Con stile innovativo e unico nel suo genere, Spider-Man: Into The Spider-Verse (Un Nuovo Universo), riprende le avventure di un ragazzino insicuro e molto introverso ma, con l’aiuto della sua maschera e del suo costume, fortifica la sua identità saltellando da un grattacielo all’altro con la sua ragnatela.

Le novità inserite in questa versione sono la presenza di altri personaggi che incarnano la figura di Spider-Man, realizzati con stili differenti. Il protagonista Miles Morale, un ragazzino afro-americano, dovrà affrontare i nemici, superando le sue insicurezze, e avventurandosi in città con gli Spider-Man degli universi alternativi.

Già acclamato per la scelta grafica, Spider-Man: Into the Spider-Verse è stato realizzato in CGI e con un sempre piacevole 2D che sarà di sicuro apprezzato dai fan del fumetto. La Sony Pictures Animation ha dichiarato di voler brevettare anche la tecnica di animazione, utilazzata da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman.

Persichetti ha dichiarato: