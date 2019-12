La superfan della serie tv The Office (e musicista, immagino) Billie Eilish è stata ospite del programma Carpool Karaoke e James Corden ha portato con se alcuni oggetti di scena! In particolare, un ukulele. Se non lo sapevi, Eilish ha scritto le sue prime canzoni su un Uke e, sempre nella trasmissione, ha suonato la prima canzone che ha imparato (“I Will” dei Beatles, all’età di 6 anni), e la prima canzone che ha scritto (all’età di 7 anni). “What a Wonderful Life” parla principalmente di quanto sia verde l’erba e di quanto sia comodo il suo letto. Non male per una bambina così piccola.

Ti è piaciuta questa esibizione di Billie Eilish al Carpool Karaoke? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto.