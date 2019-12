L’attrice premio Oscar Marisa Tomei sarà co-protagonista con Jason Momoa nel thriller di Netflix, Sweet Girl.

Diretto da Brian Andrew Mendoza, Sweet Girl presenta un cast interessante in cui fanno parte anche Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Adria Arjona, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, Dominic Fumusa, Brian Howe, Nelson Franklin e Reggie Lee.

“Un marito devastato giura vendetta alle persone responsabili della morte di sua moglie, proteggendo al contempo l’unica famiglia che gli è rimasta, sua figlia”, recita la sinossi del servizio di streaming.

Tomei, 55 anni, è nota per i suoi ruoli nella saga Avengers e nei film In the Bedroom, The Wrestler, Cronisti d’assalto (The Paper), Qualcuno da amare e Mio cugino Vincenzo. Di recente ha diretto il revival di Broadway “La Rosa Tatuata” ed è apparsa nello speciale televisivo, Live In Front.

In precedenza Mendoza ha lavorato con Momoa, 40 anni, negli show di Netflix Braven e Frontier.

