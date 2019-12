Il leggendario regista hollywoodiano Martin Scorsese ha affermato che il suo ultimo film “The Irishman” potrebbe essere il suo ultimo film.

Il regista ha fatto questa confessione ricordando le sue parole sui film Marvel e supereroi, riferisce il theguardian.com.

Alla domanda se le sue parole sono state calcolate, Scorsese ha detto:

“Ovviamente, ne abbiamo discusso molto, sul fatto che i cinema sono stati sequestrati dai film sui supereroi – sai, sono solo persone che volano in giro e si schiantano, il che va bene se ti piace la cosa. Vedi, è solo che non c’è spazio per un altro tipo di immagine. Non so quanti altri film potrò fare – si è vero. L’idea per il mio ultimo lavoro (parla di The Irishman) era di farlo e magari mostrarlo per un giorno alla NFT, forse un giorno alla Cinémathèque di Parigi. Non sto scherzando”.

“Siamo in una situazione in cui le sale cinematografiche mostrano solo gli ultimi film di supereroi. Hai 12 schermi – e 11 presentano film sui supereroi. Ti piacciono i film sui supereroi, bene, ma hai bisogno di 11 schermi? È pazzesco se pensiamo che vengono sacrificati film come “Lady Bird” o “The Souvenir“. Quei film potrebbero non essere necessariamente estremamente commerciali, ma ci sono film genuini che incontrano i favori di un vasto pubblico. Solo perché un film è commerciale non significa che sia bello. Ciò che ha consumato i cinema è un prodotto. Guardate un film commerciale come “Singin’ in the Rain“. Puoi guardarlo ancora e ancora. Quindi la domanda è: come proteggeremo l’arte cinematografica?”

Scorsese ritiene che l’intera organizzazione delle sale cinematografiche stia cambiando.