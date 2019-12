Il 2019 è stato un anno davvero ricco in termini di serie tv. Un segnale molto positivo arriva sopratutto da numerosi prodotti seriali che, quest’anno più che mai, hanno portato in scena il tema e le coppie LGBTQ+ dando finalmente una dovuta attenzione all’argomento. Infatti, quest’anno segna la percentuale più alta di personaggi LGBTQ+ presenti negli show televisivi. Ciò significa che finalmente sempre più persone queer possono rivedersi e riconoscersi nelle storie che guardano e che amano.

Scopriamo insieme ora quali sono le migliori serie tv e le migliori coppie a tema LGBTQ+ del 2019.

Euphoria

Euphoria è una delle serie tv più chiacchierate dell’anno. La protagonista, interpretata da Zendaya, è la giovane ribelle con problemi di droga Rue. Ma la scena viene condivisa con l’attrice transessuale Hunter Scafer, che nella serie interpreta l’interesse amoroso di Rue, Jules. Una scelta forte ma molto importante, quella di portare sul piccolo schermo anche il tema della transessualità. Da vedere.

Jules e Rue in una scena di Euphoria

Glow

Chi l’avrebbe mai anche solo immaginato che una serie tv che parla di wrestling femminile negli anni ottanta fosse anche una delle rappresentazioni più vere delle sessualità in ogni suo aspetto? La terza stagione di Glow ha raddoppiato le tematiche LGBT+ nei propri episodi. Non esageriamo nell’affermare che molti show, da questo punto di vista, hanno solo che da imparare dalla serie tv targata Netflix.

una scena della terza stagione di Glow



Èlite

Èlite è senza ombra di dubbio una delle serie più popolari dell’anno. Un teen drama targato Netflix che ha fatto impazzire il pubblico sopratutto con la coppia omosessuale formata da Omar e Ander. Il nome della ship #Omander ha fatto il giro del mondo. Oggi gli adolescenti necessitano e meritano più rappresentazioni LGBT+ di questo genere.

Omar e Ander in Èlite

Pose

Nonostante (forse) non sia una serie tv particolarmente ben scritta, Pose è comunque un prodotto virale e di sucesso grazie al focus sulla storia e sulle tematiche LGBTQ+. La serie celebra queste tematiche alternando momenti di gioia a momenti di difficoltà. Preparatevi ad alternare istanti felici a lacrime tristi e amare!

Una scena tratta da Pose

Sex Education

Sex Education è un altro prodotto Netflix che ha fatto davvero parlare molto di sè nel corso dell’anno. Come già si può evincere dal titolo, la serie tv parla esplicitamente della sessualità. Particolarmente toccante e significativa è la storia del personaggio Eric Effiong (interpretato da Ncuti Gatwa) e del suo coming out, un ragazzo gay nato in una famiglia religiosa. Un prodotto molto interessante.

Eric Effiong (Ncuti Gatwa) in una scena di Sex Education

Stranger Things

Stranger Things non necessita di particolari presentazioni, lo sappiamo. Forse è però meno nota la sua importanza in termini LGBTQ+. Nella terza stagione della serie assistiamo ad una delle scene più toccanti. Robin rivela a Steve il suo interesse, in termini affettivi, per le ragazze, dichiarando così al pubblico la propria omosessualità. L’impatto che questa serie tv ha è grandissimo, di conseguenza vedere questo tema trattato con così tanta dolcezza e così tanto rispetto è gratificante.

Steve e Robin nella scena del coming out

Arrow

Nel 2019 Arrow è giunta alla sua stagione conclusiva. La serie tv verrà ricordata per diversi motivi, come ad esempio il mastodontico crossover the Crisis, ma noi speriamo che gli spettatori non si dimentichino anche della toccante scena in cui il personaggio di William, il figlio di Oliver, fa coming out. Una scena che, tra le altre cose, è una delle più riuscite non solo di Arrow ma di tutto l‘Arrowerse in generale.

William e Oliver in Arrow

Batwoman

La CW si dimostra nel 2019 una casa produttrice davvero attenta al tema LGBTQ+. Non è un caso che quest’anno sia stata lanciata la nuova serie tv Batwoman, la cui protagonista (interpretata da Ruby Rose) è dichiaratamente omosessuale. Questa è anche la prima volta in cui l’eroe è un personaggio LGBTQ+ dichiarato. Ben fatto CW!

Batwoman in una scena della serie tv

Orange Is The New Black

Diciamoci la verità. Non possiamo parlare di tematiche LGBTQ+ in tv se non menzioniamo uno dei prodotti più celebri dell’ultimo decennio: Orange Is The New Black. OITBN è quella serie tv che oggi, ma sicuramente anche in futuro, verrà riconosciuta come quello show in grado di rivoluzionare la rappresentazione queer delle donne in maniera straordinaria. C’è ancora molto da fare per sdoganare tanti pregiudizi e luoghi comuni sulla tematica. Orange Is The New Black è un eccezionale punto di partenza.

Il cast di Orange Is The New Black

In conclusione, il 2019 è stato un anno importante per le serie tv a tema LGBTQ+. Agli spettatori sono stati offerti molti spunti su cui riflettere, molti punti di vista per accettare la diversità. Speriamo che questo sia solo l’inizio per liberarci finalmente di tanti, troppi pregiudizi, che spesso ci sono sulla tematica.

E voi cosa ne pensate? Quali di questi contenuti vi ha convinto maggiormente quest’anno? Fatecelo sapere in un commento qui sotto!