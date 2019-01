La moda dei live action continua…

“Dumbo”, “Aladdin”, “Il Re Leone”, “Toy Story 4”, “Captain Marvel”, “Penguins”, “Avengers: Endgame”, “Frozen 2” sono alcuni dei titoli dei film che vedremo nelle sale cinematografiche nel 2019 targati Disney.

Ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che la Disney abbia deciso di trasformare in live action uno dei suoi lungometraggi più particolari, quello de “Il Gobbo di Notre Dame“.

Il film originale di Il Gobbo di Notre Dame

“Il Gobbo di Notre Dame” (The Hunchback of Notre Dame) è un film d’animazione del 1996, 34º Classico Disney, diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise e tratto dal romanzo “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo. Il lungometraggio è il primo classico Disney tratto da un romanzo e racconta la storia del campanaro deforme della cattedrale di Notre-Dame che lotta per farsi accettare dalla società.

Il Gobbo di Notre Dame ha avuto come protagonisti nel cast vocale originale Tom Hulce, Demi Moore, Tony Jay e Kevin Kline e nel 1996 è stato considerato uno dei Classici Disney più cupi, poiché è riuscito a esplorare temi duri come la lussuria, il genocidio, la dannazione, l’infanticidio e il peccato.

Il Gobbo di Notre Dame è stato distribuito negli Stati Uniti il 21 giugno 1996, ricevendo recensioni positive e diventando un successo commerciale con oltre 325 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il cast e la trama del live action

Secondo Deadline, Josh Gad (la star di “Frozen”) sta prendendo in considerazione il ruolo del protagonista Quasimodo e il compito di scrivere la trama è stato invece dato a David Henry Hwang, vincitore del Tony Award, che lavorerà al film insieme a Stephen Schwartz e Alan Menken per le musiche.

Menken ha già lavorato per la Disney, in particolare per i film d’animazione “Aladdin”, “La Bella e la Bestia”, “La Sirenetta” e “Il Gobbo di Notre Dame”.

La Disney ha affermato che ci troveremo davanti un cast eccezionale per dare di nuovo vita a uno dei classici d’animazione più amati dal pubblico mondiale e che in questi anni è diventato anche un musical di grande successo, sia all’estero che in Italia.