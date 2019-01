Il film “Bohemian Rhapsody” che tratta la storia dei Queen è stato candidato agli Oscar 2019 con 5 Nomination, tra cui quelle per il Miglior Attore Protagonista, Miglior Film, Miglior Sonoro, Miglior Sound Editing e Miglior Montaggio.

Per il film la corsa agli oscar continua dopo aver già ricevuto due Golden Globe che hanno entusiasmato l’attore protagonista Rami Malek e tutto il cast del film.

L’interprete di Freddy Mercury, Rami Malek, durante un’intervista ha affermato che non si sarebbe mai aspettato così tanto successo. Per lui la corsa agli Oscar è un sogno distante che tutti gli attori hanno e che sperano per tutta la vita.

Essere candidati agli Oscar è il sogno di tutti, ma questa candidatura è molto speciale per l’attore, che ha impiegato mesi per riuscire a interpretare al meglio il personaggio di Freddy Mercury.

Rami Malek ha anche twittato:

“Thank you to the Academy for recognizing the work of so many from the cast and crew who made all of this possible. I have absolutely treasured playing Freddie Mercury and I am so profoundly humbled and thrilled to honor him this way”.