Rosalia è incredibile nel video di De Aqui No Sales

Rosalia continua ad offrire video musicali di spessore. Lei ha impostato un livello così alto da qualche tempo a questa parte che ci siamo abituati male… in senso buono ovviamente.

La talentuosa cantante spagnola di neo flamenco ha presentato oggi il video ufficiale per la sua canzone “De Aqui No Sales” su YouTube.

De Aqui No Sales è il nuovo singolo estratto dall’album “El Mal Querer“, tanto acclamato anche dalla critica musicale.

Il nuovo video musicale di Rosalia mostra un uomo in fiamme che cammina accanto a un mulino a vento in Spagna. Successivamente lo stesso mulino esplode completamente, supponiamo insieme all’uomo.

Come si comporta la cantante? Rosalia è spettrale in questo video. Per quasi tutta la clip è immersa in acqua, anzi in una palude per essere precisi. Ha anche il tempo per scatenarsi in moto e ballare in una bellissima coreografia che riprende anche alcune movenze spagnole.

Non crediamo che Rosalia abbia speso una cifra enorme per la realizzazione del video di De Aqui No Sales ma gli facciamo i nostri complimenti: il concetto funziona e la clip risulta accattivante. Qui sotto potete leggere anche il testo in lingua originale del brano.

Significato di De Aqui No Sales

In De Aqui No Sales Rosalia descrive una disputa tra una coppia. La violenza fisica è collegata a questa disputa, ed è una conseguenza della gelosia che viene presentata nella canzone precedente dell’album El Mal Querer. La traccia di cui parlo è I Think In Your Mira.

Testo di De Aqui No Sales di Rosalia

Yo que tanto te camelo

Y tú me la vienes haciendo

Que tú de aquí no sales

Mucho más a mí me duele

De lo que a ti te está doliendo

Conmigo no te equivoques

Con el revés de la mano

Yo te lo dejo bien claro

Amargas penas te vendo

Caramelos también tengo