Disney e Secret Cinema insieme per cambiare per sempre l’esperienza cinematografica

Udite, udite: ben presto gli spettatori potranno entrare a far parte degli universi di film come Pirati dei Caraibi, Avengers e Star Wars grazie ad un’esperienza cinematografica immersiva stupefacente. Frutto della collaborazione tra la Walt Disney Studios e la Secret Cinema, compagnia specializzata nella visione immersiva, la fruizione di un film diventerà uno spettacolo totale.

Non sono stati ancora resi noti eventuali titoli dei film che verranno, per così dire, spettacolarizzati, ma sicuramente saranno tra i titoli più iconici della casa Disney. La Secret Cinema, infatti, collaborerà con StudioLAB della Disney, l’hub di laboratorio di narrazione incentrato sulla tecnologia dello studio, per trovare il modo migliore per adattare i film a questa nuova concezione.

Come sarà un film della Disney e di Secret Cinema?

Un vero spettacolo a tutto tondo, questa è la risposta alla domanda!

Secret Cinema è una compagnia che con il suo lavoro rivoluziona totalmente il modo in cui le persone vivono un film. Fondendo film con musica dal vivo, arte, teatro e danza, Secret Cinema crea mondi elaborati e autentici in cui la storia del film vive e respira, mettendo il pubblico al centro dell’azione e dando vita alla storia.

La compagnia trasforma enormi spazi in mondi cinematografici in cui gli attori recitano trame e momenti di determinati film. Il pubblico partecipa diventando parte dello spettacolo e della storia, dal momento in cui acquista un biglietto fino a quando gli viene assegnato un personaggio e viene trasportato nella narrativa del preshow. I cineasti entrano nel mondo del film, diventando il loro personaggio preferito, scoprono storie segrete e partecipano come se fossero all’interno del film stesso!

Il primo spettacolo è previsto a Londra entro la fine dell’anno, ma ben presto questa nuova concezione di spettacolo si allargherà al resto del mondo, e di sicuro arriverà anche in Italia.

Sareste curiosi di provare questa esperienza, e con quale film? Fatecelo sapere nei commenti in basso.