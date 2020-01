Le prime foto dal set del film Gli Eterni della Marvel ci regalano una simpatica reunion, quella tra Kit Harington e Richard Madden. Per chi non lo ricordasse, Kit e Richard sono stati entrambi membri del cast di Game of Thrones, il primo nei panni di Jon Snow e il secondo in quelli del meno fortunato Robb Stark.

Impagnati entrambi con le riprese a Londra del prossimo film della Marvel, Gli Eterni, ecco cosa ci mostrano le prime foto “rubate” sul set.

Le foto dal set de Gli Eterni

Una prima foto di Richard Madden ci mostra l’attore letteralmente in volo. Nei panni del personaggio Ikaris, infatti, l’attore ci viene mostrato, nello scatto qui sotto, sollevato dal terreno, mentre lievita nell’aria, ovviamente sostenuto da cavi appesi ad una grande gru.

Richard Madden sul set de Gli Eterni

Come anticipato, il film Gli Eterni Madden riunirsi con il suo ex co-protagonista di Game of Thrones Kit Harington, che nel film della Marvel interpreta Dane Whitman (alias The Black Knight).

Propio Madden, in una dichiarazione di qualche tempo fa, espresse la sua contentezza del poter lavorare di nuovo accanto ad Harington, soprattutto dopo tanti anni dalla loro parte in Game of Thrones. Ecco le parole di Madden:

Sono passati circa 10 anni da quando abbiamo lavorato insieme, penso. Quindi siamo passati a cose diverse, e sono davvero entusiasta di tornare sul set

Sono numerosi gli scatti che li ritraggono insieme sul set, e ve li proponiamo tramite Metro, a questo link. Per tutti i fan di Game of Thrones sarà una gioia, e per chi ha aspettative da Gli Eterni della Marvel, una buona occasione per sbirvciare le prime immagini del film.

Sinossi ufficiale del film Gli Eterni

Entrando più nel dettaglio della trama del film Gli Eterni, ecco cosa riporta la sinossi ufficiale:

Gli Eterni della Marvel Studios presenta un nuovo entusiasmante team di supereroi nell’universo cinematografico Marvel, antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dall’ombra per riunirsi contro il nemico più antico del genere umano, i Devianti…

Le premesse ci sembrano interessanti. E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento a fine articolo in attesa del film che uscirà per il mese di novembre 2020.