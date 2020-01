Piero Pelù è pronto a tornare in vetta con Pugili Fragili, un nuovo album, presentato come naturale continuazione del precedente Fenomeni. Piero ritora quindi ad occuparsi della sua carriera di solista dopo il lungo periodo dedicato ai Litfiba, suo gruppo storico, con il progetto Eutòpia.

L’Annuncio dell’arrivo del nuovo album

Lo stesso Pelù ha voluto annunciare con le sue parole l’uscita del suo nuovo album che avrà come uscita la data del 21 febbraio:

“Pugili Fragili è il mio nuovo album che uscirà il 21 febbraio ragazzacci. Nell’album, in preorder dal 31 gennaio, ci sarà “Picnic all’inferno” il rock blues duettato con Greta Thunberg, ci sarà “Gigante” che ho presentato a Sanremo e ci saranno tutti i generi che ho scritto, suonato e cantato nei primi 40 anni della mia storia in musica. Al Festival, nella serata delle cover, proporrò la mia versione di Cuore Matto del mitico Little Tony con Mario Zelinotti”

Un raccoglitore di emozioni arà quindi Pugili Fragili, capace di mettere insieme i 40 anni di carriera di Pelù girando tra tutti i generi da lui cantati e trattati. Non manca il riferimento al Festival di Sanremo, dove verrà presentata la sua cover di Little Tony nella serata speciale del giovedì.

In Pugili Fragili non mancherà nemmeno il singolo Picnic All’Inferno, canzone nella quale Piero Pelù ha voluto inserire anche una sezione della voce di Greta Thumberg, in uno dei suoi numerosi discorsi in difesa della terra per la lotta ecologista.

Un album impegnato, quindi, un album di ricordi del passato ma anche di sguardi verso il futuro, che ci porterà un Piero pelù al nel pieno della sua maturazione artistica e musicale.

Non resta quindi che aspettare il 21 febbraio per l’uscita dell’album Pugili Fragili. Noi siamo curiosi di ascoltarlo, e tu? Cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti a fine articolo.