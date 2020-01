È stata una gara più semplice di quanto lei – o il suo esercito di fedeli fan – avrebbe mai immaginato. Rare di Selena Gomez alla fine ha eliminato facilmente Please Please Excuse Me For Being Antisocial di Roddy Ricch per diventare il terzo album consecutivo di Selena che si è posizionato primo nelle classifiche musicali.

Reare ha venduto più di 112,00 unità mentre Roddy 110.000. La sfida non è stata così facile a dirla tutta, ma Selena ha dimostrato anche questa volta come si conquistano i primi posti con impegno e determinazione.

Ha celebrato questo risultato su Instagram scrivendo:

“Ero un po’ imbarazzata quando vi chiedevo così spesso di ascoltare in streaming o acquistare il mio album”, ha detto Selena ai suoi beniamini.

Selena era imbarazzata per l’attività di marketing molto forte organizzata dalla sua etichetta ma ha ringraziato i suoi fan per il grande supporto che gli hanno dimostrato.

“Grazie mille a tutti per avermi reso così importante in un momento che non dimenticherò mai”, ha continuato. “Tutto ciò che desidero veramente è che tutti voi siate felici con la musica che ascoltate e che diffondiate l’amore a tutti”.

In più, “Lose You To Love Me” sale in posizione numero uno della radio top 40. Diventa il suo sesto singolo a farlo.

E tu hai supportato Selenza Gomez? Fallo subito… Acquista Rare cliccando qui.