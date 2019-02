Un matrimonio senza etichette sessuali per l’ex Hannah Montana

La pop star americana, che lo scorso dicembre ha coronato il suo sogno d’amore con l’amatissimo (e bellissimo) Liam Hemsworth, ha recentemente rilasciato una meravigliosa intervista per Vanity Fair in cui, tra una confessione e l’altra, ha deciso di approfondire l’argomento relativo alla sua sessualità e, di conseguenza, alla sua relazione matrimoniale con il neo-marito.



Miley Cyrus, da sempre aperta sostenitrice dei diritti LGBTQ+, ha spesso dichiarato di non riconoscersi in alcuna etichetta sessuale e di definirsi una persona queer. Riprendendo così le sue opinioni in materia gender, ha affermato:

“Ad essere fot******nte onesta, [io e Liam] stiamo ridefinendo ciò che significhi per qualcuno queer come me ritrovarsi in una relazione etero.”

“Il mio mantra è: le persone s’innamorano di altre persone, e non del loro genere sessuale, del loro aspetto o di qualsiasi altra cosa.

Il mio amore si pone su un livello spirituale. Non ha nulla a che vedere con la sessualità… Il gender è una piccolissima, quasi inesistente parte della nostra relazione.”

La cantante ha inoltre confessato che, se Liam e lei non avessero perso la loro casa a Malibu durante il terribile incendio che ha colpito California lo scorso anno, forse non sarebbero mai giunti a compiere il passo finale.

Un matrimonio che ricordo essere stato celebrato in gran segreto, un’intima cerimonia svoltasi fuori dai riflettori in modo da preservare l’intimità e la grande tenerezza di questo grande gesto d’amore. Un importante evento che, però, non ha cambiato la cantante nella sua sfera personale: Miley intende infatti sottolineare come lei sia rimasta la stessa persona, che lo scambio delle promesse e degli anelli non abbia inficiato sulla sua individualità.