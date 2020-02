Mettiamo al microscopio Changes, il nuovo album di Justin Bieber, al fianco di una nuova offerta di Stephen Fry e del compositore Debbie Wiseman e del secondo disco della cantautrice Allie X.

Justin Bieber – Changes

Devi applaudire il suo coraggio. Justin Bieber ha fatto l’unica cosa che nessuno si aspettava. L’ex bambino prodigio canadese, ora 25enne, ha strappato via gli ami pop e le melodie memorabili che lo hanno reso famoso, per anni, mandando orde di giovani fan in crisi isteriche.

Changes, se paragonato a Purpose, vincitore del Grammy Award 2015, indica che Bieber ha fatto proprio come dice il titolo del disco – ha cambiato direzione.

Se quell’album ha visto Bieber crescere come artista, questo lo vede maturare anche in ottica di sound e il cantante esplora nuove melodie con assoluta sicurezza. Oltre che essere cambiato è pure cresciuto.

È un album più interessato a stabilire un ritmo musicale che a posizionarsi in cima alle classifiche di vendita.

Mentre alcuni dei suoi testi peccano di originalità, nel complesso Changes è un salto nella giusta direzione.

Voto: 7/10 – Clicca qui per acquistarlo su Amazon.

Allie X – Cape God

Se ti piacciono gli album pop intrecciati con l’indie rock elettrico ed elementi funk retrò, la nuova uscita della cantautrice canadese Allie X potrebbe fare al caso tuo.

Cape God vede la 34enne cantare sull’identità, l’appartenenza e la ridefinizione di sé stessa, mentre esplora i sentimenti repressi dell’infanzia.

Alcune delle sue emozioni più oscure si sentono in Devil I Know, uno degli sforzi musicali più intensi della cantautrice.

Tra gli altri singoli degni di menzione ci sono Fresh Laundry, un synth-pop lunatico che mette in mostra la sua impressionante voce in falsetto, e l’epico Love Me Wrong con Troye Sivan.

Non esistono due canzoni uguali. Allie X va incontro ai gusti dell’ascoltatore, che può sbizzarrirsi a proprio piacimento.

Voto: 7/10 – Clicca qui per acquistarlo su Amazon.

Greg Dulli – Random Desire

Greg Dulli pubblica musica da 32 anni, principalmente con i The Afghan Whigs ma anche con i The Twilight Singers, The Gutter Twins e come artista solista.

Random Desire si apre con Pantomima, che mescola rock e soul e non rifiuta elementi elettronici e hip hop. È un modo elettrizzante di aprire un disco.

Voto: 8/10 – Clicca qui per acquistarlo su Amazon.

Stephen Fry and Debbie Wiseman – The Mythos Suite

La voce sempre riconoscibile di Fry è accompagnata dalla musica di Wiseman in una partita fatta sul Monte Olimpo.

Non mancano i personaggi come Zeus o Apollo. I racconti di esseri primordiali che mangiano bambini e il romanticismo negli inferi si incontrano con una musica che è giustamente trionfante, triste e ricca.

Gli amanti di Fry faranno fatica a non essere deliziati, mentre gli amanti della musica classica apprezzeranno le 5 melodie strumentali.

Non è un album da ascoltare più e più volte, ma come esperimento di creatività è una gioia che ti consigliamo vivamente di sentire.

Voto: 8/10 – Clicca qui per acquistarlo su Amazon.

Best Coast – Always Tomorrow

Bethany Cosentino canta: “Non bevevo altro che acqua e whisky… Strisciavo fino a casa”.

Ma l’ode alla sobrietà ci indica che qualcosa è cambiato: “tutto è cambiato, mi piace così” mentre sorseggia un caffè, porta un cagnolino al guinzaglio e cucina per due.

Mentre ci sono molti album negli scaffali dei negozi che ci raccontano storie di vite che cadono a pezzi, ce ne sono molti meno sul metterle insieme e trovare la redenzione. Questa originalità è stata apprezzata.

Voto: 7/10 – Clicca qui per acquistarlo su Amazon.

E tu che ne pensi di questi album? Anche secondo te sono i più belli usciti questa settimana di febbraio 2020? Dì la tua nei commenti qui sotto.