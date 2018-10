L’ascolto di Lost In Japan di Shawn Mendes ci porterà dritti in Giappone.

Se volevo fare i complimenti a Shawn Mendes dopo aver ascoltato “In My Blood“, ora voglio complimentarmi ancora una volta dopo aver ascoltato “Lost In Japan“. Sebbene la canzone mi piace leggermente meno rispetto alla prima, il cantautore canadese è riuscito comunque a fare un buon lavoro.

Trovi Lost In Japan di Shawn Mendes su Amazon => Clicca qui per acquistare il brano.

Shawn ha rilasciato questo venerdì mattina una seconda canzone estratta dal suo terzo album in studio. Sappiamo che “In My Blood” è il primo singolo ufficiale dell’album, ma il secondo è Lost In Japan? Un doppio primo singolo per annunciare l’album? C’è un po’ di confusione in merito tra i fan di Shawn Mendes in questo momento, ma lasceremo che la situazione si risolva nei prossimi giorni, non appena il cantante deciderà quale dei due brani vanterà il miglior video musicale e più esibizioni dal vivo.

A differenza di In My Blood che è molto straziante e personale, Lost In Japan è un brano che ti fa venire la voglia di ballare un po’. È una canzone triste ma ottimista allo stesso tempo.

“Sono a un paio di miglia dal Giappone e io, io stavo pensando che potrei volare nel tuo hotel stasera, perché non riesco a toglierti dalla mia testa,’ canta Shawn Mendes nel ritornello della sua canzone Lost in Japan.

Lost in Japan è una sorta di ballad funky, un po’ groovy mid-tempo. Shawn ha incontrato chiaramente qualcuno di speciale mentre trascorreva alcuni giorni in Giappone per la promozione di un suo lavoro discografico e si è sentito incredibilmente triste nel momento in cui ha dovuto lasciare il paese, perché ha lasciato là nella terra del sol levante quella ragazza speciale di cui si è innamorato.

Le relazioni a distanza sono così difficili da gestire, anche per uno come Shawn Mendes. Sarà stata sicuramente una bellissima ragazza se Shawn ha deciso di scrivere questa canzone. Due occhi a mandorla affascinanti. Qui sotto trovate il testo di Lost in Japan. Fateci sapere se la canzone è di vostro gradimento.

Aggiornamento del 26 ottobre 2018:

Video Musicale di Lost In Japan

Shawn Mendes non ha fatto tombola con il suo terzo album in studio. Sì, l’omonimo LP ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Top 200, ma i singoli hanno tutti sofferto.

In My Blood ha mancato la Top 10 negli Stati Uniti e i quattro singoli successivi sono stati tutti dei flop.

Ora, il cantante canadese sta cercando di “salvare” questa sua era musicale con una ristampa del secondo singolo “Lost In Japan“, creando una versione remix con Zedd.

Il remix è uscito da qualche giorno e l’accoglienza è stata piuttosto fredda.

A partire da questo post, il remix non si trova da nessuna parte nella classifica delle 100 canzoni di iTunes USA. Ma questo non ha fermato i piani di promozione di Shawn.

Ha cantato la nuova versione su un paio di programmi TV e la scorsa notte (25 ottobre) ha presentato in anteprima il video musicale ufficiale su YouTube.

E qui arriva la parte incasinata. Il video musicale non presenta totalmente la versione remix ma è una combinazione tra il brano originale e il remix di Zedd.

E il remix è presente solo nell’ultimo minuto del video musicale e quindi non si capisce il senso della nuova versione di Lost In Japan.

Il video musicale è molto bello e ci sono anche dei riferimenti al film “Lost In Translation“.

Il povero Zedd (che appare letteralmente un secondo nel video) ha lavorato sodo per questo remix ma la sua versione non è stata premiata. Il remix è stato spinto fino all’ultimo minuto del video, ed è stata data più importanza alla versione originale, che però aveva già fallito.

Quindi: perché non girare il video musicale interamente con il remix di Zedd? Solo Shawn o la sua etichetta potranno far luce su questa scelta confusionaria. Nel mentre Lost In Japan non conquista posizioni nelle classifiche musicali.

Testo di Lost In Japan di Shawn Mendes

All it’d take is one flight

We’d be in the same time zone

Looking through your timeline

Seeing all the rainbows, I

I got an idea

And I know that it sounds crazy

I just wanna see ya

Oh, I gotta ask

Do you got plans tonight?

I’m a couple hundred miles from Japan, and I

I was thinking I could fly to your hotel tonight

‘Cause I-I-I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind (oh)

I could feel the tension

We could cut it with a knife

I know it’s more than just a friendship

I can hear you thinking ‘bout it, yeah

Do I gotta convince you?

That you shouldn’t fall asleep?

It’ll only be a couple hours

And I’m about to leave

Do you got plans tonight?

I’m a couple hundred miles from Japan, and I

I was thinking I could fly to your hotel tonight

‘Cause I-I-I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

Do you got plans tonight?

I was hoping I could get lost in your paradise

The only thing I’m thinking ‘bout is you and I

‘Cause I-I-I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

I can’t seem to get you off my mind

Let’s get lost tonight

Let’s get lost tonight

Baby, you and

I can’t seem to get you off my mind

Let’s get lost tonight

Let’s get lost tonight

Baby, you and

I can’t seem to get you off my mind

Do you got plans tonight?

I’m a couple hundred miles from Japan, and I

I was thinking I could fly to your hotel tonight

‘Cause I-I-I can’t get you off my mind

I can’t get you off my mind

Do you got plans tonight, baby?

I was hoping I could get lost in your paradise

The only thing I’m thinking ‘bout is you and I

And I-I-I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

I can’t seem to get you off my mind, yeah

Let’s get lost tonight

Let’s get lost tonight

Baby, you and

I can’t seem to get you off my mind

Let’s get lost tonight

Let’s get lost tonight

Baby, you and

I can’t seem to get you off my mind