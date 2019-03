Tornano Le terrificanti avventura di Sabrina parte 2, ma al catalogo si aggiungono anche i grandi capolavori come Arancia Meccanica e American History X

Aprile è il mese della primavera e per quest’anno anche delle feste pasquali, quindi fra un uovo di Pasqua e un altro Netflix ci prepara alle vacanze con le sue nuove uscite, sia originali che non.

Troveremo l’attesissimo ritorno di Le terrificanti avventure di Sabrina part2, ma anche la settima stagione di Suits e la terza di Lucifer, per chi non le avesse già recuperate.

La novità più promettente però è Chambers, la nuova serie tv con protagonista niente di meno che Uma Thurman nel ruolo di una donna miracolosamente sopravvissuta ad un infarto grazie ad una donna che le ha donato il cuore. Ma scoprire la storia della sua donatrice diventerà una vera ossessione.

Dagli autori della serie Il Pianeta Terra, un nuovo documentario dal titolo Il Nostro Pianeta ci porteranno lla scoperta delle meraviglie che ci circondano, dalle misteriose profondità oceaniche, ai maestosi paesaggi africani.

Tanti nuovi titoli anche fra i film, da Arancia Meccanica a Space Jam.

Ecco la lista completa

Serie TV Originali Netflix

Le terrificanti avventure di Sabrina (Parte 2) (05/04/2019)

Quicksand (05/04/2019) La rima serie originale svedese, ambientata in una scuola privata di un facoltoso quartiere di Stoccolma sconvolta da un omicidio.

Chambers – Aprile

Film Originali Netflix

The perfect date (12/04/2019) Uno studente (Noah Centineo) che per racimolare soldi troverà un’idea geniale, lanciare un’app di dating completamente innovativa.

The Silence (12/04/2019) Il mondo è alla deriva ma Ally (Kiernan Shipka), una ragazza che ha perso l’udito da bambina, si rivela un elemento fondamentale.

Someone Great (19/04/2019) Quando un ragazzo ti spezza l cuore, solo le amiche possono salvarti. Così Jenny (Gina Rodriguez) riunisce le sue migliori amiche Erin e Blair per un’incredibile avventura a New York.

Documentari e Commedie Originali Netflix

Il nostro pianeta (05/04/2019)

Francesco De Carlo: cose di questo mondo (12/04/2019) Una versione italiane e maschile di Elle DeGenrs: il diario di viaggio di Francesco De Carlo, racconta gli aneddoti e le esperienze che lo hanno formato come comico e come essere umano.

Anime Originali Netflix

Ultraman (01/04/2019) Un nuovo capitolo della rinomata saga Ultraman, Shinjiro, figlio del vero Ultraman Shin Hayata, sembra possedere una strana abilità, che lo porta a scegliere di combattere contro i giganti alieni che tornano a minacciare la Terra, in qualità di nuovo Ultraman.

Rilakkuma and Kaoru (19/04/2019) Un anno di avventure per Rilakkuma e Kaoru in questa nuova serie anime in stop-motion.

Ingress: The animation (30/04/2019) La scoperta scientifica di una misteriosa sostanza in grado d’influenzare la mente umana porta due fazioni ad una lotta senza esclusione di colpi.

Film

A bigger spalsh (01/04/2019)

Arancia Meccanica (01/04/2019)

Steve Jobs (01/04/2019)

Focus: Niente è come sembra (02/04/2019)

Gran Torino (07/04/2019)

Veloce come il Vento (07/04/2019)

Revolutionary Road (10/04/2019)

Boogie Nights, L’altra Hollywood (15/04/2019)

Il curioso caso di Benjamin Button (15/04/2019)

American Gangster (17/04/2019)

Che pasticcio, Bridget Jones! (17/04/2019)

Il Diario di Bridget Jones (17/04/2019)

Psyco (17/04/2019)

Le Pagine della nostra Vita (21/04/2019)

Training Day (21/04/2019)

Room (22/04/2019)

America Hisotry X (28/04/2019)

Space jam (28/04/2019)

Zodiac (28/04/2019)





Serie TV

Gotham: Stagione 4 (01/04/2019)

Lucifer: Stagione 3 (01/04/2019)

Suits: Stagione 7 (Nuovi episodi) (16/04/2019)

The good place: Stagione 2 (26/04/2019)