Se l’aggiunta di più profili per un account non ti ha completamente soddisfatto, devi sapere che Amazon Prime Video ha alzato la posta.

Il servizio di streaming offrirà alcuni programmi TV e film gratuiti per bambini. Mi sembra più che perfetto così da far trascorrere qualche ora in più ai bimbi in compagnia dei programmi Prime.

Amazon ha detto che i contenuti che si possono vedere gratuitamente variano da paese a paese, ma è un’offerta globale. In Italia, ad esempio, puoi vedere Peppa Pig, Mia and Me, Fireman Sam e altri show.

La parte migliore è che non hai bisogno di una carta di credito o di un account Prime per guardare i contenuti gratuiti. Sarà sufficiente il tuo account Amazon.

Ovviamente, se vorrai vedere qualcosa in più e godere dei fantastici film e serie tv di Amazon Prime Video, dovrai abbonarti ma ti costerà pochissimo, solo 36 euro l’anno e quindi 3,99 euro al mese, meno di un pacchetto di sigarette. Clicca qui per abbonarti a Prime Video.

Per vedere i contenuti gratuiti, puoi visitare la pagina di Prime Video dedicata ai programmi per bambini. Puoi anche guardarla tramite l’app Prime Video (per Android e iOS). Sebbene al momento ci siano principalmente contenuti per età prescolare, Amazon ha dichiarato a TechCrunch che sta lavorando per ampliare la selezione.