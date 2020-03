Nella giornata di ieri nel Regno Unito si è celebrata la Festa della Mamma e la cantante inglese Anne-Marie non ha voluto limitarsi a un post pubblicato sui social per fare gli auguri alla sua, ma ha deciso invece di rilasciare una canzone dedicata a lei.

Si intitola “Her” il brano pubblicato che vuole renderle omaggio e si tratta di una toccante ballad nella quale Anne-Marie si scusa con la madre per alcuni comportamenti passati e la ringrazia per tutto quello che le ha donato e insegnato.

“Se qualcuno prova a buttarmi giù, conosco il mio valore

Tutto grazie a te, alle lezioni che ho imparato

Se dovessi metterlo giù a parole

Penso a un angelo e tutto quello che vedo è lei

Tutto quello che vedo è lei” Estratto dal testo di Her di Anne-Marie

La dedica arriva nel giorno dedicato alle mamme ma la cantante ha sottolineato come in realtà possa riferirsi alle sorelle, alle amiche, a tutte quelle donne che rappresentano una parte fondamentale nella vita di ognuno.

“Potrebbero non esserci più o magari non possiamo starci insieme in questo momento vista la situazione attuale, ma è importante continuare a mostrare loro amore in un modo o nell’altro”

Con queste parole ha voluto annunciare l’uscita della canzone, rivolgendosi poi alla persona per la quale è stata scritta: sua madre.

“Mia mamma è sempre stata un’eroina per me ma non l’ho sempre mostrato (ero un diavolo di bambina), così ho scritto una canzone per Lei”

Una bellissima dimostrazione d’amore quella della cantante che invita a dedicare questa canzone alle donne che amiamo di più.

Date un ascolto a “Her” e fateci sapere se ha emozionato anche voi!

Traduzione del testo di Her di Anne-Marie

[Verso 1]

Quando penso a mia madre

Nessuno può competere con lei

Un amore come nessun altro

Lei mette tutti gli altri al primo posto

E quando ero piccola

L’ho trattata nel modo peggiore

Non ho mai conosciuto qualcuno di più forte

Perchè dannazione deve aver fatto male

[Pre-Ritornello]

Non ti vedo più come ero solita fare

Ma se lo facessi, so cosa dovrei fare

[Ritornello]

Ti direi che ti voglio bene un milione di volte

Dirti che mi dispiace se ti ho fatta piangere

Non potrei mai essere metà della donna che sei neanche se ci provassi

Ma ci proverò, giuro ci proverò

Se qualcuno prova a buttarmi giù, conosco il mio valore

Tutto grazie a te, alle lezioni che ho imparato

Se dovessi metterlo giù a parole

Penso a un angelo e tutto quello che vedo è lei

Tutto quello che vedo è lei

[Verso 2]

La tua voce nella mia testa e

Mi dice che sono bellissima

E quando avrò dei bambini

Li passerò le cose che mi sono state dette

[Pre-Ritornello]

Non ti vedo più come ero solita fare

Ma se lo facessi, so cosa dovrei fare

[Ritornello]

Ti direi che ti voglio bene un milione di volte

Dirti che mi dispiace se ti ho fatta piangere

Non potrei mai essere metà della donna che sei neanche se ci provassi

Ma ci proverò, giuro ci proverò

Se qualcuno prova a buttarmi giù, conosco il mio valore

Tutto grazie a te, alle lezioni che ho imparato

Se dovessi metterlo giù a parole

Penso a un angelo e tutto quello che vedo è lei

Tutto quello che vedo è lei

Tutto quello che vedo è lei

Testo di Her di Anne-Marie

[Verse 1]

When I think of my mother

No one compares to her

A love like no other

She puts everyone else first

And when I was younger

I treated her the worst

Never known someone stronger

‘Cause damn it must’ve hurt

[Pre-Chorus]

I don’t see you as much as I used to

But if I did, I know what I would do

[Chorus]

I’d tell you I love you a million times

Say that I’m sorry if I made you cry

Could never be half the woman even if I tried

But I’ll try, I swear I’ll try

If someone puts me down, yeah, I know my worth

All thanks to you, the lessons that I’ve learnt

If I had to put it into words

I think of an angel and all I see is her

All I see is her

[Verse 2]

Your voice in my head and

It tells me I’m beautiful

And when I have children

I’ll pass on the things I was told

[Pre-Chorus]

I don’t see you as much as I used to

But if I did, I know what I would do

[Chorus]

I’d tell you I love you a million times

Say that I’m sorry if I made you cry

Could never be half the woman even if I tried

But I’ll try, I swear I’ll try

If someone puts me down, yeah, I know my worth

It’s all thanks to you, the lessons that I’ve learnt

If I had to put it into words

I think of an angel and all I see is her

All I see is her

All I see is her