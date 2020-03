In un periodo in cui gli eventi musicale vengono posticipati all’ordine del giorno, per i fan di Dua Lipa arriva invece una buona notizia. La cantante ha infatti fatto sapere che l’uscita del suo nuovo album è stata anticipata!

Il rilascio di “Future Nostalgia”, il secondo album della giovane, che era previsto per il 3 Aprile è stato anticipato a questa settimana e sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 27 Marzo.

Durante una diretta Instagram dove ha avuto modo di chiarire anche la situazione del tour che sarebbe dovuto partire proprio il mese prossimo, Dua ha annunciato emozionata la notizia che spera possa riuscire a donare un po’ di felicità a tutti coloro che stanno vivendo queste settimane in casa.

“Spero che vi faccia sorridere e vi faccia venire voglia di ballare. E spero di rendervi fieri di me”

Del nuovo album abbiamo avuto modo di ascoltare già tre estratti: “Don’t Start Now”, “Future Nostalgia” e “Physical”. Per questo venerdì era stata pianificata l’uscita dell’ultimo singolo che verrà invece anticipata a mercoledì.

Avremo infatti modo di ascoltare “Break My Heart” pochi giorni prima del rilascio del disco. Insieme al brano verrà pubblicato anche il video ufficiale che Dua ha girato un paio di mesi fa.

Ma non è tutto, durante la diretta la cantante ha annunciato che inevitabilmente il tour che avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia il 30 Aprile sarà posticipato a causa dell’emergenza Coronavirus. Il pubblico sarà informato domani sulle nuove date riprogrammate. Tutte le informazioni verranno pubblicate sui profili social di Dua.

Una settimana ricca per i fan della giovane che potranno finalmente ascoltare il tanto e atteso nuovo album “Future Nostalgia”. L’appuntamento è per venerdì su tutte le piattaforme digitali.