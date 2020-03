Shakira, da sempre sostenitrice di progetti umanitari e incallita attivista, decide di far sentire la sua voce anche per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus che sta mettendo in difficoltà tutto il mondo, e decide di farlo tramite un video rivolto ai governi.

Un messaggio importante, che Shakira porta avanti mettendo l’Europa come esempio, un’Europa che come purtroppo sappiamo e stiamo vivendo in prima persona, si è fatta trovare in molti casi impreparata e che ne sta subendo le conseguenze nel modo più terribile.

Il messaggio di Shakira per il Coronavirus

La cantante ha deciso di far sentire il suo pensiero riguardo al Coronavirus attraverso un video condiviso sui propri canali social ufficiali, e ha messo l’attenzione sul fatto che molti paesi non si stanno attenendo alle raccomandazioni date dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, rischiando così di prendere sotto gamba un problema molto serio.

Ecco il video condiviso da Shakira e di seguito la traduzione del suo messaggio:

Dalla mia esperienza nelle ultime settimane vissute qui in Europa, ci siamo resi conto che il virus è troppo veloce e che i nostri leader sono troppo lenti. Tutti i paesi dovrebbero collaborare con l’Organizzazione Mondiale della Sanità in un piano coordinato a livello mondiale e, i paesi che ora hanno pochi casi, dovrebbero imparare dagli errori che stiamo pagando in Europa.

[…] Sollecitiamo i nostri leader a implementare i 15 giorni di allontanamento sociale, chiusura delle scuole e dei luoghi pubblici per prevenire un’ulteriore diffusione del virus, soprattutto in paesi che sono impreparati a contrastarlo tramite cure mediche adeguate come l’America Latina e l’Africa.

Un messaggio importante che speriamo possa spingere alla riflessione ma soprattutto all’azione i governi che ancora non prendo le decisioni atte a mettere in sicurezza tutti i cittadini.

