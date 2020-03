In questi ultimi giorni, a causa della pandemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, si è vociferato di una possibile uscita di Wonder Woman 1984 su piattaforme streaming invece che al cinema, ma cosa c’è di vero in questa notizia?

La Warner Bros ha così deciso di mettere subito in chiaro la questione, dichiarando ufficialmente che non è affatto vero che Wonder Woman uscirà in streaming. L’uscita resta legata alle sale cinematografiche così come previsto dalle dichiarazioni precedenti.

La data di uscita di Wonder Woman è quindi certa?

La questione “data d’uscita” risulta essere molto seria in questo momento, e incredibilmente ingarbugliata. La data d’uscita di Wonder Woman 1984, infatti, pare non stia slittando in avanti (come invece è successo per altri film del momento) restando ancora legata al 5 giugno 2020. Ma uscirà davvero tra così poco tempo?

La risposta non è e non può essere certa, visto che con la pandemia in corso sono molte le cose che cambiano di giorno in giorno, e non possiamo prevedere in alcun modo se il 5 giugno le sale cinematografiche saranno riaperte o meno, e se la situazione di crisi sarà rientrata e sotto controllo.

In ogni caso, è indubbio che Wonder Woman 1984 è un film che uscirà nelle sale, ma molto probabilmente potrebbe subire un rinvio a seconda di quella che sarà la situazione mondiale legata alla diffusione del virus.

Nel frattempo, la Universal Pictures ha optato per il percorso di streaming, rilasciando film come The Hunt e The Invisible Man su servizi come, Sky, Apple e Amazon.

E tu cosa ne pensi? Meglio far uscire il film su piattaforma streaming o rimandare l’uscita ufficiale in sala? Facci sapere cosa preferiresti lasciando un commento in basso. Nel frattempo, incrociamo le dita e speriamo di ricevere presto buone notizie per il mondo e per l’industria dello spettacolo.