Oggi Netflix ha rilasciato il trailer di What/If, la nuova serie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal prossimo 24 maggio

What/If è la nuova serie prodotta da Netflix che a breve approderà sui nostri schermi, precisamente il 24 maggio. Il progetto è stato creato da Mike Kelley, già autore di Revenge e The O.C.

La serie What/If sarà composta da dieci episodi, e così come ci dice il trailer, sarà resa disponibile per intero dal 24 maggio in poi sulla famosa piattaforma di streaming Netflix.

What/If è una serie thriller neo-noir ambientata al tempo in cui i social network predominano, quindi si potrebbe dire un’epoca totalmente contemporanea, però è un tempo in cui le persone normali scelgono di compiere azioni inaccettabili, assurde, che rendono la situazione dei protagonisti catastrofica generando un effetto domino inarrestabile.



“la serie racconterà ciò che accade dopo che persone accettabili iniziano a compiere cose inaccettabili”

La trama sarà incentrata principalmente su due sposini al verde che accettano un’offerta redditizia ma moralmente discutibile da parte di una misteriosa benefattrice interpretata da Renée Zellweger.

Nel cast della serie ci saranno, oltre la Zellweger, Jane Levy, da Glee Blake Jenner e Samantha Ware, Keith Powers, Daniella Pineda, Juan Castano, John Clarence Stewart e Dave Annable.

Non ci resta che attendere il 24 maggio per scoprire i misteri di questa nuova serie!