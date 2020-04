Pochi giorni fa è andato in onda su Netflix l’ultimo episodio di Better Call Saul. Ovviamente stiamo parlando del 10° relativo alla quinta stagione dello spin-off di Breaking Bad.

Avviso: In questa notizia potrebbero esserci degli spoiler relativi a Better Call Saul.

Saul Goodman e Kim Wexler hanno portato la loro relazione al livello successivo in questa 5° stagione. I due si sono sposati e Kim sembra sempre più in sintonia con Saul, tanto da cambiare il suo profilo caratteriale per il marito.

Ovviamente Kim non appare in Breaking Bad, ma ciò non significa necessariamente che verrà uccisa in Better Call Saul. A dirla tutta pensavo che Lalo Salamanca l’avrebbe fatta fuori dopo che lei ha osato sfidarlo. Ma così non è stato.

L’attore Bob Odenkirk (che nella serie interpreta Saul) e Rhea Seehorn (che interpreta Kim) hanno parlato con Entertainment Weekly della coppia nello show, e il primo ha affermato che i due potrebbero riconciliarsi dopo gli eventi della serie originale.

“Penso di essere d’accordo con la maggior parte delle persone sul fatto che i due sarebbero potuti stare insieme anche nel periodo di Breaking Bad”, ha detto. “Spero solo che non muoia e spero che ci sia una sorta di riconciliazione futura, con Gene (Takavic).”

Per chi non sapesse di chi si tratta, Gene è il nome nuovo che ha scelto Saul per rifarsi una nuova vita dopo gli eventi burrascosi di Breaking Bad.

Seehorn ha aggiunto:

“Li adoro insieme, ma sono anche incredibilmente frustrata nel vederli insieme. Concordo con Bob sul fatto che sarebbe troppo semplice ucciderla per sbarazzarsi di lei.”

“Ma ancora una volta, gli sceneggiatori di Better Call Saul riescono a sorprendermi,” ha detto l’attrice che interpreta Kim.

La coppia ha affermato che non ha idea di ciò che accadrà nella stagione 6, poiché gli sceneggiatori si sono appena incontrati per iniziare a lavorare su quella che sarà l’ultima stagione di Better Call Saul.

Secondo te Kim morirà nell’ultima stagione o gli sceneggiatore ce la mostreranno con Gene in un flashback finale?