Star Wars è forse una delle saghe più famose di tutti i tempi: iniziata nel 1977, con quella che allora fu riconosciuta come la primissima pellicola della serie, conosciuta con il nome, in Italia, di “Guerre Stellari“, la saga ha dato vita ad un vero e proprio universo, un franchise che chiunque conosce, anche chi magari non è un vero e proprio appassionato del genere.

Il primo film è stato solo l’inizio di un viaggio che ci ha tenuto compagnia fino allo scorso dicembre 2019: dagli anni ’80 infatti, sono usciti moltissimi altri contenuti a tema Star Wars. Per la precisione sono uscite tre saghe composte da tre film ciascuna, diversi spin-off, serie televisive sie animate che non, romanzi, videogiochi e fumetti. Insomma, ce n’è per tutti!

Non c’è dubbio sul fatto che, con tutti questi contenuti, qualcuno che è nuovo alla saga possa fare confusione o per lo meno fatica ad orientarsi: ma non temete, perchè oggi abbiamo pensato alla guida perfetta che fa per voi. Vi guideremo infatti attraverso i maggiori successi a tema Star Wars, aiutandovi a capire in che ordine sarebbe più corretto vedere tutti i contenuti che fanno parte della saga, da un punto di vista cronologico.

Ma prima…un po’ di storia!

La storia della saga

Come abbiamo detto, la saga cinematografica ha inizio con il primo episodio, “Guerre Stellari”, datato 1977.

A questo film sono seguite altre due pellicole, distribuite a tre anni di distanza l’una dall’altra: “L’Impero colpisce ancora“, del 1980, e “Il ritorno dello Jedi“, del 1983. Questi tre film costituiscono la cosiddetta “trilogia originale“.

Sedici anni dopo l’uscita de “Il Ritorno dello Jedi”, Lucas decise di girare una trilogia che potesse fungere da prequel agli avvenimenti di quella originale, composta rispettivamente da: “La minaccia fantasma“, uscito nel 1999, “L’attacco dei cloni“, del 2002, e infine “La vendetta dei Sith” (2005).

Nel 2012 Walt Disney acquistò i diritti della serie e avviò la produzione di una trilogia sequel a quella originale, composta nuovamente da tre pellicole: “Il risveglio della Forza“, uscito nel 2015, “Gli ultimi Jedi” (2017) e “L’ascesa di Skywalker“, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso dicembre. Questa saga è stata inoltre alternata ad una serie Anthology che include due spin-off, “Rogue One: A Star Wars Story” (uscito nel 2016) e “Solo: A Star Wars Story” (2018).

“Star Wars” è una saga inserita nel genere definito della “space opera“. La serie è ambientata in una galassia immaginaria e in un’epoca non precisata: il suo universo è popolato da umani e diverse altre specie viventi provenienti da tutti gli angoli della galassia. Ci sono anche Robot e droidi, che svolgono una vasta varietà di compiti, mentre astronavi permettono un rapido e comodo spostamento tra i numerosi sistemi e pianeti della galassia.

La trama segue l’eterna lotta tra il bene e il male, incarnati dai due ordini dei cosiddetti “Jedi” e dei “Sith“, che attingono i loro poteri dal lato “chiaro” e “oscuro” di un campo di energia denominato Forza.

Che la forza sia con te…vi dice niente?

Yoda, un personaggio molto importante nella saga e rimasto iconico negli anni

La saga si è rivelata un vero e proprio fenomeno culturale, attirando una vasta schiera di appassionati e ritagliandosi un grande spazio nella cultura di massa. Tra i vari riconoscimenti ottenuti dalla saga, figurano ben dieci premi Oscar. Essa ha inoltre ispirato un numero vastissimo di registi nel tempo, che si sono ispirati alla saga e l’hanno citata in molti modi, creando un vero e proprio universo che è entrato a far parte della cultura di qualsiasi paese.

In che ordine guardare i contenuti della saga “Star Wars”

Dopo aver letto di quelle che sono state le vicende storiche che hanno portato alla creazione di una saga senza precedenti, siamo pronti ad addentrarci nell’ordine cronologico dei contenuti della saga di “Star Wars”. Siete pronti?

