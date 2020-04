“Siamo molto impegnati in questo momento – e siamo entusiasti di – dirvi che rilasceremo Tenet nei cinema questa estate o appena riapriranno,” ha dichiarato Ann Sarnoff, CEO di Warner Bros, in una dichiarazione a The Hollywood Reporter.

“Vogliamo che il film sia visto nei cinema perché sosteniamo i cinema e siamo fiduciosi che i nostri titoli, tra cui Tenet e Wonder Woman 1984, siano esattamente il tipo di film che le persone vorranno andare a vedere nei cinema quando questi riapriranno al pubblico”.

Durante una chiamata con gli investitori, il capo della WarnerMedia John Stankey ha discusso riguardo all’impatto della pandemia (COVID-19), che ha ritardato la produzione cinematografica e diverse uscite, costringendo la casa di produzione a rilasciare alcuni film, come Scooby!, direttamente in streaming senza passare dalle sale cinematografiche.

“La visione dei film al cinema fa parte del nostro ecosistema. Continueremo a sostenere il lavoro creativo in grado di migliorare l’esperienza teatrale”, ha aggiunto Stankey nella sua dichiarazione.

“Questa esperienza sarà diversa in futuro e cambieranno alcune cose, compresi i comportamenti e le aspettative dei clienti. Stiamo valutando la nostra strategia di distribuzione dei prodotti, rivedendo i volumi e i livelli di supporto richiesti in un’economia in crisi.”

Warner Bros ha confermato il mese scorso che l’ultimo film di Christopher Nolan “Tenet” uscirà il 17 luglio 2020, nella speranza che le sale cinematografiche riapriranno per quella data.

Finora non è stato emesso nessun cambio di programma, nonostante Warner Bros abbia precedentemente annunciato alcuni ritardi per altre grandi uscite, tra cui Wonder Woman 1984 e The Batman di Matt Reeves.

Le star di Tenet sono John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine ed Elizabeth Debicki. Il film uscirà nel Regno Unito e nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 17 Luglio 2020. Mentre in Italia dovremo aspettare il 18 settembre 2020.