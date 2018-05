Trama, cast e trailer di “Mowgli: il figlio della Jungla”, nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Rudyard Kipling

È arrivato il trailer della nuova trasposizione cinematografica tratta da “Il libro della Jungla” e no, non c’è la Disney di mezzo. Dimenticatevi l’orso balù che balla con Mowgli, gli scimpanzé amanti del jazz e la pantera Baghera dall’aria sorniona.

“Mowgli: il figlio della Jungla” sarà molto, molto diverso.

Quel genio di Andy Serkis

Andy Serkis, l’uomo dai mille volti, colui che ha interpretato capolavori epocali come “Il Signore degli anelli” in cui interpretava il Gollum, “King Kong”, Cesare nell’ultima saga de “Il pianeta delle scimmie” e tanti altri personaggi creati in motion capture. Mille volti dicevamo, ma siamo in pochi a conoscere il suo.

Ultimamente però Serkis ha deciso di fare il salto di qualità e si é reinventato regista e sembra promettere bene: il suo film di debutto “In ogni tuo respiro” interpretato da Andrew Garfield ha ottenuto ottime critiche e probabilmente, se la tematica non fosse stata così simile a quella de “La teoria del tutto”, avrebbe potuto ottenere diversi riconoscimenti.

Trama classica, toni dark

La trama di quest’ultima trasposizione del romanzo di Rudyard Kipling é la più classica, quella che tutti conosciamo.

A differenza del recente live action della Disney però, i toni si faranno più dark, con personaggi sicuramente meno leziosi: Baloo che siamo abituati a vedere in veste bonaria e paterna qui assomiglia molto ad un sergente autoritario, che sprona Mowgli a non adagiarsi sulla sua condizione di umano, in modo da affrontare i pericoli della jungla.

Anche gli altri animali ci appaiono temibili e realistici e le sequenze hanno un che di raccapricciante.

La trama comunque, si focalizzerà in particolar modo sulla natura ambivalente del bambino: non del tutto lupo ma nemmeno del tutto umano.

Un cast all star

Come già successo per il live action disneyano, anche qui gli animali sono stati ricreati digitalmente con la tecnica del motion capture, e Andrew Serkis, maestro assoluto nel campo, ha riservato per sé il ruolo dell’orso Baloo.

Per il resto dei personaggi ha scelto illustri colleghi, la créme della créme possiamo dire: la pantera Baghera é stata affidata a Christian Bale, il serpente Kaa avrà le movenze e la voce della divina Cate Blanchett e Benedict Cumberbatch darà vita alla temibile tigre Shere-Khan.

Inoltre vedremo, come attori in carbe ed ossa, il piccolo Rohan Chand nel ruolo di Mowgli, Freida Pinto e Mattew Rys in quelli del cacciatore che per primo si accorgerà dell’esistenza del bambino.

“Mowgli: il figlio della Jungla” uscirà nelle sale italiane il 28 ottobre; ancora non sappiamo a chi sarà affidato il cast vocale, ma siamo sicuri che non mancheranno i nomi illustri.